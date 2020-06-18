В России создадут правовую базу для использования грузовых дронов

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Нормативно-правовую концепцию грузовых перевозок с использованием беспилотных авиационных систем (БАС) разработают в 2021 году в России, заявили в четверг РИА Новости в Фонде перспективных исследований ( Нормативно-правовую концепцию грузовых перевозок с использованием беспилотных авиационных систем (БАС) разработают в 2021 году в России, заявили в четверг РИА Новости в Фонде перспективных исследований ( ФПИ ).

"В 2021 году в Томской области будет разработана экспериментальная правовая программа "Грузовые перевозки с использованием беспилотных авиационных систем". Реализация проекта позволит сформировать правовую основу для деятельности этой высокотехнологичной отрасли. Над проектом работают представители Фонда перспективных исследований, администрации Томской области, бизнеса и регулирующих структур", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для реализации проекта с 2018 года в Томской области выполнена масштабная предпроектная работа, включающая в себя отработку технологических грузовых беспилотных перевозок, маркетинговое исследование рынка услуг с применением беспилотных авиационных систем и подготовка предложений по совершенствованию нормативной базы, исследования проводились совместно с рабочей группой НТИ "Аэронет".

"Реализация программы позволит сформировать экспериментальную правовую основу применения беспилотных авиационных систем и на практике отработать все предложения по совершенствованию нормативно-правовой и нормативно-технической базы. Те положения программы, которые докажут свою эффективность в рамках конкретной территории, далее будут масштабированы на всю страну. Наша цель - использование беспилотных систем для решения задач гражданского сектора экономики и диверсификации перспективных разработок предприятий ОПК", - заявил руководитель сибирского центра Фонда перспективных исследований Владислава Сычков.