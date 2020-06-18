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В России создадут правовую базу для использования грузовых дронов
Нормативно-правовую концепцию грузовых перевозок с использованием беспилотных авиационных систем (БАС) разработают в 2021 году в России, заявили в четверг РИА... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:43
фонд перспективных исследований
томская область
экономика
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
фонд перспективных исследований, томская область, экономика

В России создадут правовую базу для использования грузовых дронов

14:43 18.06.2020
67
© РИА Новости / Алексей МайшевМосква, Россия
Москва, Россия
© РИА Новости / Алексей Майшев
Москва, Россия. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Нормативно-правовую концепцию грузовых перевозок с использованием беспилотных авиационных систем (БАС) разработают в 2021 году в России, заявили в четверг РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
"В 2021 году в Томской области будет разработана экспериментальная правовая программа "Грузовые перевозки с использованием беспилотных авиационных систем". Реализация проекта позволит сформировать правовую основу для деятельности этой высокотехнологичной отрасли. Над проектом работают представители Фонда перспективных исследований, администрации Томской области, бизнеса и регулирующих структур", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что для реализации проекта с 2018 года в Томской области выполнена масштабная предпроектная работа, включающая в себя отработку технологических грузовых беспилотных перевозок, маркетинговое исследование рынка услуг с применением беспилотных авиационных систем и подготовка предложений по совершенствованию нормативной базы, исследования проводились совместно с рабочей группой НТИ "Аэронет".
"Реализация программы позволит сформировать экспериментальную правовую основу применения беспилотных авиационных систем и на практике отработать все предложения по совершенствованию нормативно-правовой и нормативно-технической базы. Те положения программы, которые докажут свою эффективность в рамках конкретной территории, далее будут масштабированы на всю страну. Наша цель - использование беспилотных систем для решения задач гражданского сектора экономики и диверсификации перспективных разработок предприятий ОПК", - заявил руководитель сибирского центра Фонда перспективных исследований Владислава Сычков.
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В Фонде перспективных исследований уточнили, что в марте 2020 года стартовал проект "Купол", целью которого является проектирование и создание универсальной цифровой платформы по управлению комплексом услуг с применением беспилотных авиационных систем, "решающей не только задачи по организации воздушного движения беспилотных систем, но и все бизнес-задачи по заказу и предоставлению существующих и перспективных услуг с использованием различных типов БАС и их полезной нагрузки.
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Фонд перспективных исследованийТомская областьЭкономика
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