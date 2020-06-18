https://ria.ru/20200618/1573125946.html
Путин попросил Чиханчина сообщить о том, как расходуются средства бюджета
Президент РФ Владимир Путин попросил главу Росфинмониторинга Юрия Чиханчина сообщить о том, как расходуются бюджетные средства и деньги, выделяемые на... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:43
2020-06-18T14:48
юрий чиханчин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
владимир путин
экономика
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https://ria.ru/20200617/1573071409.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573126219_0:63:3072:1791_1400x0_80_0_0_105fe76478ebfe82e0d74d1bd9a7eece.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), владимир путин, экономика