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Путин попросил Чиханчина сообщить о том, как расходуются средства бюджета
Президент РФ Владимир Путин попросил главу Росфинмониторинга Юрия Чиханчина сообщить о том, как расходуются бюджетные средства и деньги, выделяемые на... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:48
юрий чиханчин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), владимир путин, экономика

Путин попросил Чиханчина сообщить о том, как расходуются средства бюджета

14:43 18.06.2020 (обновлено: 14:48 18.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил главу Росфинмониторинга Юрия Чиханчина сообщить о том, как расходуются бюджетные средства и деньги, выделяемые на реализацию нацпроектов.
"Юрий Анатольевич, хотел бы послушать сегодня результаты мониторинга расходования бюджетных средств и денег, которые выделяются на нацпроекты", - сказал Путин в четверг в ходе встречи с руководителем Росфинмониторинга.
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Юрий ЧиханчинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Владимир ПутинЭкономика
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