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Меры по гособоронзаказу сработали, заявил Путин
Меры по гособоронзаказу сработали, введенная в последнее время система работает, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:09
россия
владимир путин
безопасность
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, владимир путин, безопасность

Меры по гособоронзаказу сработали, заявил Путин

14:42 18.06.2020 (обновлено: 16:09 18.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Меры по гособоронзаказу сработали, введенная в последнее время система работает, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.
"Я знаю, что система, которая была введена в последнее время, работает", - сказал Путин.
Чиханчин отметил, что "тот задел, который был сделан еще в 2016 году по гособоронзаказу, принес свои результаты".
"Мы значительно сократили сомнительные операции – падение на 35–37%. А по ряду направлений – в три раза. Уже фирмы-однодневки практически не приходят туда. Нет уже таких фактов, когда банки отказывают в проведении операций исполнителям по гособоронзаказу", - заметил глава Росфинмониторинга.
По его словам, "здесь стабилизировалась обстановка, ее просто надо удержать на этом направлении".
Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи
Вчера, 15:19
Росфинмониторинг: фирмы-однодневки в гособоронзаказ больше не приходят
1810001
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РоссияВладимир ПутинБезопасность
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