https://ria.ru/20200618/1573125856.html
Меры по гособоронзаказу сработали, заявил Путин
Меры по гособоронзаказу сработали, введенная в последнее время система работает, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:42
2020-06-18T16:09
россия
владимир путин
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, владимир путин, безопасность
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Меры по гособоронзаказу сработали, введенная в последнее время система работает, заявил президент РФ Владимир Путин
на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным
.
"Я знаю, что система, которая была введена в последнее время, работает", - сказал Путин.
Чиханчин отметил, что "тот задел, который был сделан еще в 2016 году по гособоронзаказу, принес свои результаты".
"Мы значительно сократили сомнительные операции – падение на 35–37%. А по ряду направлений – в три раза. Уже фирмы-однодневки практически не приходят туда. Нет уже таких фактов, когда банки отказывают в проведении операций исполнителям по гособоронзаказу", - заметил глава Росфинмониторинга.
По его словам, "здесь стабилизировалась обстановка, ее просто надо удержать на этом направлении".