Меры по гособоронзаказу сработали, заявил Путин

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Меры по гособоронзаказу сработали, введенная в последнее время система работает, заявил президент РФ Юрием Чиханчиным. Меры по гособоронзаказу сработали, введенная в последнее время система работает, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга

"Я знаю, что система, которая была введена в последнее время, работает", - сказал Путин.

Чиханчин отметил, что "тот задел, который был сделан еще в 2016 году по гособоронзаказу, принес свои результаты".

"Мы значительно сократили сомнительные операции – падение на 35–37%. А по ряду направлений – в три раза. Уже фирмы-однодневки практически не приходят туда. Нет уже таких фактов, когда банки отказывают в проведении операций исполнителям по гособоронзаказу", - заметил глава Росфинмониторинга.