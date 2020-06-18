Посольства США, Канады и Германии предостерегли Киев от сведения счетов

Печерский районный суд Киева в четверг рассмотрит ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения.
"В условиях демократии все граждане имеют право на равное и справедливое отношение к себе соответствии с законом. Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов", - говорится в сообщении посольства США в Twitter.
Также посольство Канады на Украине призвало соблюдать закон и не вмешивать политику в юридическую систему. "С 2014 года Украина прошла трудный, но необходимый путь демократических преобразований… Украинцы ожидают равенства всех перед законом. Все граждане имеют право на презумпцию невинности, честный процесс и юридическую систему, свободную от политического вмешательства. История учит, что появление вмешательства и реваншизм только порождают то же самое", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен заявила, что не хотела бы повторения сценария дела лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. В 2011 году суд в Киеве признал Тимошенко виновной по делу о "превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году" и приговорил к семи годам заключения. Тимошенко освободили госпереворота в 2014 году.
"Я тогда наблюдала за почти всеми судебными заседаниями по делу Юлии Тимошенко. Я очень надеюсь, что мне не придется снова столкнуться с подобным опытом", - цитирует Фельдгузен посольство в Twitter.
Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко - на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.
В июле 2018 года Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. В начале октября того же года вышло журналистское расследование Bihus.info, где утверждалось, что в 2015-2017 годах, во время конфликта в Донбассе, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений - селе Козин под Киевом - стоимостью несколько миллионов долларов. Также в расследовании говорилось, что семья "украинского разведчика и контрразведчика" Семочко числится в базах данных налогоплательщиков России. Впоследствии украинская контрразведка подтвердила наличие российского гражданства у жены Семочко. Порошенко в апреле 2019 года уволил Семочко.