Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573125636.html
Аналитик назвал оборонную стратегию Пентагона обычной декларацией
Американская стратегия обороны в космосе напоминает обычную декларацию, ее положения уже и так хорошо известны, заявил РИА Новости эксперт клуба "Валдай" Артем... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:39
министерство обороны сша
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:252:1581:1141_1400x0_80_0_0_a83c56833902ca92c37953ce6e5b5081.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573100280.html
https://ria.ru/20200616/1572948185.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:252:1581:1141_1400x0_80_0_0_a83c56833902ca92c37953ce6e5b5081.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:104:1581:1290_1400x0_80_0_0_391391145d6df54de45a262e2f9e4c0c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_49:0:1574:1525_1400x0_80_0_0_e5818ae11c67f769aede846002b47afb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны сша, сша, безопасность, в мире

Аналитик назвал оборонную стратегию Пентагона обычной декларацией

14:39 18.06.2020
172
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Американская стратегия обороны в космосе напоминает обычную декларацию, ее положения уже и так хорошо известны, заявил РИА Новости эксперт клуба "Валдай" Артем Куреев.
Ранее министерство обороны США завершило разработку "Стратегии обороны в космосе", которая была подготовлена в ответ на якобы "существенную угрозу" со стороны России и Китая.
"Американская "Стратегия обороны в космосе" больше напоминает обычную декларацию. В представленном тексте руководство США в основном ограничилось общими намерениями, которые и так хорошо известны. Кроме того, Пентагон в очередной раз заявил, что считает Китай и Россию основными угрозами для "американского космоса", Китай, кстати, поставлен на первое место. Едва ли из этой стратегии следует что-то принципиально новое, это просто очередной шаг к отмене всех соглашений о запрете размещения в космосе вооружений", - заявил эксперт.
По его словам, "американские военные по сути заявляют: Китай, Россия, а в перспективе и Иран с Северной Кореей могут угрожать нашим спутниковым группировкам, нашему превосходству в космосе, мы должны защищать наши интересы любой ценой".
Строительство второй очереди космодрома Восточный
Вчера, 09:16
Все нарушит. В "Роскосмосе" назвали главную проблему сотрудничества с США
"Разработки же военных проектов, защиты спутников, противоспутниковых ракет ведутся в США и без всяких деклараций, а теперь, когда американские военные назвали потенциальных врагов, им будет легче объяснить своим гражданам и следующий логичный шаг – милитаризацию космоса", - указал аналитик.
Оборонная стратегия в области космоса (The Defense Space Strategy) определяет, как минобороны США будет продвигать космический потенциал для обеспечения возможности Пентагона соперничать, сдерживать и побеждать в сложной среде безопасности, характеризующейся "соперничеством великих держав". Стратегия рассматривает космос в качестве особой области военного потенциала, которая, наряду с другими, является основой для совместных и объединенных операций полного спектра в интересах укрепления национальной безопасности.
Данная стратегия предполагает реформу с поэтапным подходом по следующим направлениям: формирование всеобъемлющего военного превосходства в космосе, интеграция военного потенциала в космосе с национальными, совместными и объединенными операциями, формирование стратегической среды, сотрудничество с союзниками, партнерами, промышленностью и правительственными структурами и агентствами США.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
16 июня, 08:00
Американцы разглядели "российский след" в мировом терроризме
310020
Обсудить 0
Министерство обороны СШАСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Меры по гособоронзаказу сработали, заявил Путин
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Берлин надеется на успех венских переговоров по контролю над вооружениями
Константин Косачев
Косачев обвинил США в блокировании мирных инициатив России в космосе
Пентагон
Ответ России на оборонную стратегию США будет негативным, заявил эксперт
Корабли ВМС Ирана
Иранские военные провели успешные пуски крылатых ракет в Оманском заливе
Российский подводный беспилотник Витязь-Д
Изучавший Марианскую впадину "Витязь" может поступить на вооружение ВМФ
Автоматическое компьютеризированное зенитное орудие Oerlikon GDF-203 на совместных учениях стран НАТО
В Совфеде назвали "забавным" намерение НАТО укрепить системы ПВО
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал темы предстоящей встречи лидеров ядерной пятерки
Винтовка Orsis T-5000
Производитель винтовок ORSIS меняет дислокацию из-за COVID-19
Советские воины со знаменами и штандартами разгромленных фашистских армий на параде Победы в Москве 24 июня 1945 года
Штандарты для парада Победы в 1945 году шили в Большом театре
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
Россия строит будущее своей нефтегазохимии
Обучение бойцов перед отправкой на фронт. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова
Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни войны
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
"Нафтогаз" захотел добывать нефть и газ рядом с Крымом
Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
На сайте Минобороны открыли раздел о параде Победы 24 июня 1945 года
Обойма
Эксперт рассказал о программе развития стрелково-патронной отрасли
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Лента новостейМолния