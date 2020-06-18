Состояние заболевшей COVID-19 жены Зеленского стабильное

КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Состояние жены президента Состояние жены президента Украины Владимира Зеленского Елены, у которой выявили COVID-19, стабильное, она продолжает лечение в больнице, сам украинский лидер и дети здоровы, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы государства.

Ранее у Зеленской выявили коронавирус, она сначала проходила лечение амбулаторно, позже ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Зеленский ограничил встречи, он находится на частичном карантине из-за обнаружения коронавирусной инфекции у его жены.

"Жена президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение в стационаре киевской больницы… Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность - ноль. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное. Жена президента проходит антибактериальную терапию", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook

По данным пресс-службы, Зеленский и дети здоровы, они будут сдавать очередные ПЦР-тесты в пятницу.

Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 34063, умерли 966 человек, 15447 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллиона случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.