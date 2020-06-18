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Состояние заболевшей COVID-19 жены Зеленского стабильное
Состояние жены президента Украины Владимира Зеленского Елены, у которой выявили COVID-19, стабильное, она продолжает лечение в больнице, сам украинский лидер и... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:59
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коронавирус covid-19
владимир зеленский
украина
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, владимир зеленский, украина, в мире

Состояние заболевшей COVID-19 жены Зеленского стабильное

14:39 18.06.2020 (обновлено: 14:59 18.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Состояние жены президента Украины Владимира Зеленского Елены, у которой выявили COVID-19, стабильное, она продолжает лечение в больнице, сам украинский лидер и дети здоровы, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы государства.
Ранее у Зеленской выявили коронавирус, она сначала проходила лечение амбулаторно, позже ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Зеленский ограничил встречи, он находится на частичном карантине из-за обнаружения коронавирусной инфекции у его жены.
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"Жена президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение в стационаре киевской больницы… Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность - ноль. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное. Жена президента проходит антибактериальную терапию", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
По данным пресс-службы, Зеленский и дети здоровы, они будут сдавать очередные ПЦР-тесты в пятницу.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 34063, умерли 966 человек, 15447 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллиона случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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