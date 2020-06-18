Внук экс-губернатора Ишаева объяснил алкоголь в крови после ДТП

Как пишет издание, в суде Ишаев рассказал, что выпил две бутылки пива уже после аварии, чтобы снять стресс.

Кроме того, по его словам, причиной ДТП стала застрявшая на педали газа нога, которую он ранее травмировал на тренировке по хоккею.