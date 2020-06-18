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Внук экс-губернатора Ишаева объяснил алкоголь в крови после ДТП
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь заявил, что на момент ДТП был трезв. Об этом сообщают "Известия". РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:32
виктор ишаев
москва
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
виктор ишаев, москва, происшествия

Внук экс-губернатора Ишаева объяснил алкоголь в крови после ДТП

14:38 18.06.2020 (обновлено: 18:32 18.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВнук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь на заседании Пресненского городского суда города Москвы
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь на заседании Пресненского городского суда города Москвы
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь заявил, что на момент ДТП был трезв. Об этом сообщают "Известия".
Как пишет издание, в суде Ишаев рассказал, что выпил две бутылки пива уже после аварии, чтобы снять стресс.
Кроме того, по его словам, причиной ДТП стала застрявшая на педали газа нога, которую он ранее травмировал на тренировке по хоккею.
Накануне днем Игорь Ишаев за рулем Porsche врезался в две машины на улице 1905 года в Москве. Автомобили получили повреждения, люди не пострадали. По данным правоохранительных органов, нарушитель был лишен водительских прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь у здания суда
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Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе. Сейчас он находится под домашним арестом по обвинению в хищении средств у "Роснефти", где занимал должность вице-президента.
2372028121
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Виктор ИшаевМоскваПроисшествия
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