Внук экс-губернатора Ишаева объяснил алкоголь в крови после ДТП

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь заявил, что на момент ДТП был трезв. Об этом сообщают "Известия".
Как пишет издание, в суде Ишаев рассказал, что выпил две бутылки пива уже после аварии, чтобы снять стресс.
Кроме того, по его словам, причиной ДТП стала застрявшая на педали газа нога, которую он ранее травмировал на тренировке по хоккею.
Накануне днем Игорь Ишаев за рулем Porsche врезался в две машины на улице 1905 года в Москве. Автомобили получили повреждения, люди не пострадали. По данным правоохранительных органов, нарушитель был лишен водительских прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.
Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе. Сейчас он находится под домашним арестом по обвинению в хищении средств у "Роснефти", где занимал должность вице-президента.