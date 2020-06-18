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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573125498.html
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 56,6 тысячи
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 625, до 56657, скончались еще семь человек, всего умерших – 331,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:38
распространение нового коронавируса
батыр бердыклычев
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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батыр бердыклычев, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 56,6 тысячи

14:38 18.06.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 18 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 625, до 56657, скончались еще семь человек, всего умерших – 331, сообщила в четверг пресс-служба Минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 700. На среду в Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 составляло 56032, в том числе сообщалось о 324 умерших. Четырнадцатого июня Минздрав республики заявил, что видит положительную динамику по снижению заболеваемости COVID-19. А несколькими днями ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в республике Батыр Бердыклычев заявил, что Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи COVID-19, что является достаточно серьезной ситуацией.
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"Зарегистрированы 56657 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 800435 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 331 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В Минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 34023 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаБатыр БердыклычевКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗБелоруссияВ мире
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