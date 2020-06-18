В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 56,6 тысячи

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

МИНСК, 18 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 Белоруссии за сутки выросло на 625, до 56657, скончались еще семь человек, всего умерших – 331, сообщила в четверг пресс-служба Минздрава республики.

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 700. На среду в Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 составляло 56032, в том числе сообщалось о 324 умерших. Четырнадцатого июня Минздрав республики заявил, что видит положительную динамику по снижению заболеваемости COVID-19. А несколькими днями ранее представитель Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) в республике Батыр Бердыклычев заявил, что Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи COVID-19, что является достаточно серьезной ситуацией.

"Зарегистрированы 56657 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 800435 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 331 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 34023 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.