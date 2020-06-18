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Внешних сбоев на тесте онлайн-голосования в Москве не выявили
Внешних сбоев на тесте онлайн-голосования в Москве нет, сообщил журналистам начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:47
москва
общество
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
москва, общество

Внешних сбоев на тесте онлайн-голосования в Москве не выявили

14:35 18.06.2020 (обновлено: 14:47 18.06.2020)
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Внешних сбоев на тесте онлайн-голосования в Москве нет, сообщил журналистам начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
"На данный момент внешних технических сбоев не было", - сказал Костырко.
При этом он отметил, что прорабатываются разные сценарии, будет имитирован сбой в голосовании.
В  Москве стартовало общегородское тестирование системы для дистанционного электронного голосования, которая будет использоваться на голосовании по поправкам в конституцию. Москвичи будут тестировать систему в четверг и в пятницу, им будет предложено ответить на вопрос, что важнее для Москвы: создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений.
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Тест-голосование проходит с помощью онлайн-платформы 2020og.ru с 08.00 18 июня до 20.00 19 июня. Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
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МоскваОбщество
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