https://ria.ru/20200618/1573125296.html
Внешних сбоев на тесте онлайн-голосования в Москве не выявили
Внешних сбоев на тесте онлайн-голосования в Москве нет, сообщил журналистам начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:35
2020-06-18T14:47
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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москва, общество
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Внешних сбоев на тесте онлайн-голосования в Москве
нет, сообщил журналистам начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
"На данный момент внешних технических сбоев не было", - сказал Костырко.
При этом он отметил, что прорабатываются разные сценарии, будет имитирован сбой в голосовании.
В Москве стартовало общегородское тестирование системы для дистанционного электронного голосования, которая будет использоваться на голосовании по поправкам в конституцию. Москвичи будут тестировать систему в четверг и в пятницу, им будет предложено ответить на вопрос, что важнее для Москвы: создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений.
Тест-голосование проходит с помощью онлайн-платформы 2020og.ru с 08.00 18 июня до 20.00 19 июня. Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин
объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.