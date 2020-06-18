Внешних сбоев на тесте онлайн-голосования в Москве не выявили

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Внешних сбоев на тесте онлайн-голосования в Внешних сбоев на тесте онлайн-голосования в Москве нет, сообщил журналистам начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"На данный момент внешних технических сбоев не было", - сказал Костырко.

При этом он отметил, что прорабатываются разные сценарии, будет имитирован сбой в голосовании.

В Москве стартовало общегородское тестирование системы для дистанционного электронного голосования, которая будет использоваться на голосовании по поправкам в конституцию. Москвичи будут тестировать систему в четверг и в пятницу, им будет предложено ответить на вопрос, что важнее для Москвы: создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений.

Тест-голосование проходит с помощью онлайн-платформы 2020og.ru с 08.00 18 июня до 20.00 19 июня. Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.