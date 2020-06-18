https://ria.ru/20200618/1573125239.html
Разливов загрязняющих веществ рядом с Умбозером пока не выявили
Специалисты не выявили разливов загрязняющих веществ и утечек технической воды на территории двух крупных предприятий вблизи Умбозеро в Мурманской области после РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:35
2020-06-18T14:35
новости - экология
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мурманская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - экология, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область, происшествия
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Специалисты не выявили разливов загрязняющих веществ и утечек технической воды на территории двух крупных предприятий вблизи Умбозеро в Мурманской области
после обнаружения в его акватории пятна бирюзового цвета неизвестного происхождения, рассказал РИА Новости в четверг представитель экстренных служб региона.
Накануне сообщалось, что пятно неизвестного происхождения мутно-бирюзового цвета образовалось на поверхности Умбозера, источник загрязнения - предположительно, заброшенная шахта, принадлежащая ЗАО "Ловозерский горно-обогатительный комбинат", который является банкротом. Сообщалось, что по водотокам в Умбозеро с западной стороны поступает вода мутно-бирюзового цвета, из-за чего происходит окрашивание акватории примерно в 15-20 метрах от берега.
"Проведен осмотр находящихся возле Умбозеро двух предприятий - Кировского филиала АО "Апатит" и АО "Северо-Западная Фосфорная Компания", - сказал собеседник агентства.
По его словам, разливов загрязняющих веществ, повреждений гидротехнических сооружений на этих предприятиях, а также утечек технической воды не обнаружено.
Как ранее уточнили РИА Новости в региональном МЧС
, обеспечение водой поселков вокруг Умбозера проводится из подземных источников, а ближайший водозабор находится более чем в 100 километрах от места загрязнения.