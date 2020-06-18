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В Приморье арестовали актера, играющего роль депутата Наливкина
Уссурийский районный суд арестовал на пять суток актера, играющего депутата Виталия Наливкина в известном видеопроекте Barakuda, сообщил РИА Новости автор... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:34
уссурийск
происшествия
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https://ria.ru/20190404/1552332216.html
Так в чём прикол? Арестовали человека за скоморошество, но даже в средневековой России, скоморохов не трогали деспоты и упыри.
23
Оскорбились за честь мундира?
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уссурийск
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1400x0_80_0_0_237785d429e00fb046807c9f9f0319c4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
уссурийск, происшествия

В Приморье арестовали актера, играющего роль депутата Наливкина

14:34 18.06.2020
8705
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Уссурийский районный суд арестовал на пять суток актера, играющего депутата Виталия Наливкина в известном видеопроекте Barakuda, сообщил РИА Новости автор проекта Андрей Клочков.
Ранее сообщалось, что полиция в Приморье проводит проверку по факту размещенного в соцсетях шуточного ролика с участием персонажа Виталия Наливкина, на котором у вымышленного подполковника полиции якобы находят коробки с банкнотами. По сюжету постановочного ролика, силовики задерживают псевдополицейского, у которого дома находят многочисленные коробки с 5-тысячными купюрами. Аккаунт проекта с видеороликами о псевдодепутате Наливкине размещает сатирические видео, где "народный избранник" якобы решает проблемы жителей Уссурийска.
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Наливкин, борющийся "за добро и справедливость", стал народным мемом и обращает внимание на темы, волнующие людей. Например, он "оборудовал" специальными тепловыми приборами автобусные остановки, ставил на площади деревянные туалеты и так далее. В сюжете, который заинтересовал полицию, вымышленный персонаж "раскрыл коррупционера".
"На последнем видео актер просто появился в кадре, не делая ничего противоправного. Его продержали (в полиции), потом отпустили, по факту видео ничего не предъявили. Через два дня его доставили в отдел. Суд назначил ему административный арест на 5 суток, вменяют нецензурную брань", - сказал Клочков.
По его словам, актер держит связь с авторами проекта, участники возят ему еду.
"По проверке по видео меня опрашивали, изымали "оружие", которое было задействовано в ролике, чтобы удостовериться, что мы используем ненастоящее. Штраф 1 тысячу рублей выписали актеру, который был в "форме" - в синей рубашке со штанами", - добавил собеседник.
Согласно информации на сайте Уссурийского районного суда, по делу актера вынесено постановление о назначении административного наказания по ст. 20.1 ч.2 КоАП "Мелкое хулиганство".
Официальным комментарием краевого УМВД РИА Новости не располагает.
5911323130
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УссурийскПроисшествия
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Так в чём прикол? Арестовали человека за скоморошество, но даже в средневековой России, скоморохов не трогали деспоты и упыри.
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