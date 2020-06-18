В Приморье арестовали актера, играющего роль депутата Наливкина

ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Уссурийский районный суд арестовал на пять суток актера, играющего депутата Виталия Наливкина в известном видеопроекте Barakuda, сообщил РИА Новости автор проекта Андрей Клочков.

Ранее сообщалось, что полиция в Приморье проводит проверку по факту размещенного в соцсетях шуточного ролика с участием персонажа Виталия Наливкина, на котором у вымышленного подполковника полиции якобы находят коробки с банкнотами. По сюжету постановочного ролика, силовики задерживают псевдополицейского, у которого дома находят многочисленные коробки с 5-тысячными купюрами. Аккаунт проекта с видеороликами о псевдодепутате Наливкине размещает сатирические видео, где "народный избранник" якобы решает проблемы жителей Уссурийска

Наливкин, борющийся "за добро и справедливость", стал народным мемом и обращает внимание на темы, волнующие людей. Например, он "оборудовал" специальными тепловыми приборами автобусные остановки, ставил на площади деревянные туалеты и так далее. В сюжете, который заинтересовал полицию, вымышленный персонаж "раскрыл коррупционера".

"На последнем видео актер просто появился в кадре, не делая ничего противоправного. Его продержали (в полиции), потом отпустили, по факту видео ничего не предъявили. Через два дня его доставили в отдел. Суд назначил ему административный арест на 5 суток, вменяют нецензурную брань", - сказал Клочков.

По его словам, актер держит связь с авторами проекта, участники возят ему еду.

"По проверке по видео меня опрашивали, изымали "оружие", которое было задействовано в ролике, чтобы удостовериться, что мы используем ненастоящее. Штраф 1 тысячу рублей выписали актеру, который был в "форме" - в синей рубашке со штанами", - добавил собеседник.

Согласно информации на сайте Уссурийского районного суда, по делу актера вынесено постановление о назначении административного наказания по ст. 20.1 ч.2 КоАП "Мелкое хулиганство".