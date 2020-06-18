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Лавров оценил отношения между Россией и Сербией
Россию и Сербию связывают искренние добрые отношения, и никто не сможет это "поломать", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с первым вице-премьером,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:34
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ивица дачич, сергей лавров, сербия, белград (город), в мире

Лавров оценил отношения между Россией и Сербией

14:34 18.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 июн - РИА Новости. Россию и Сербию связывают искренние добрые отношения, и никто не сможет это "поломать", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с первым вице-премьером, министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.
"Очень приятно снова быть в Белграде и ощущать чувство второго дома. У нас очень тесные отношения на официальном уровне. Но самое главное, у нас самые добрые, искренние, дружеские и доверительные отношения со всеми нашими сербскими коллегами. Это чувство взаимной помощи и симпатии воспитывалось поколениями, оно направляет вектор стратегического партнерства", - сказал Лавров на встрече в здании сербского МИД.
Он отметил, что никакие "искусственные попытки поломать этот вектор" не увенчаются успехом. "В такой плоскости проще решать любые вопросы двусторонних отношений", - добавил российский министр.
Президент Сербии Александр Вучич
10 июня, 19:49
Вучич оценил стратегические отношения Сербии и России
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Ивица ДачичСергей ЛавровСербияБелград (город)В мире
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