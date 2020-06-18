Лавров оценил отношения между Россией и Сербией

БЕЛГРАД, 18 июн - РИА Новости. Россию и Сербию связывают искренние добрые отношения, и никто не сможет это "поломать", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с первым вице-премьером, министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.
"Очень приятно снова быть в Белграде и ощущать чувство второго дома. У нас очень тесные отношения на официальном уровне. Но самое главное, у нас самые добрые, искренние, дружеские и доверительные отношения со всеми нашими сербскими коллегами. Это чувство взаимной помощи и симпатии воспитывалось поколениями, оно направляет вектор стратегического партнерства", - сказал Лавров на встрече в здании сербского МИД.
Он отметил, что никакие "искусственные попытки поломать этот вектор" не увенчаются успехом. "В такой плоскости проще решать любые вопросы двусторонних отношений", - добавил российский министр.
10 июня, 19:49Вучич оценил стратегические отношения Сербии и России