Кафе на вокзалах в Москве могут открыть для посетителей с 23 июня

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Кафе и рестораны на столичных вокзалах могут открыться для посетителей с 23 июня при размещении с соблюдением социальной дистанции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кафе и рестораны на столичных вокзалах могут открыться для посетителей с 23 июня при размещении с соблюдением социальной дистанции, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД

Работа ресторанов и кафе на всех вокзалах в РФ была приостановлена с конца марта в соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту РФ и для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Продолжать работать могли только рестораны и кафе, осуществляющие доставку еды и продающие ее на вынос. Москва постепенно стала снимать введенные из-за COVID ограничения. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что заведения общепита откроются в Москве в два этапа: с 16 июня заработают летние веранды, а с 23 июня - кафе и рестораны.

"На столичных вокзалах в настоящее время с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в кафе и ресторанах возможно оказание услуг по реализации продукции навынос, а с 23 июня возможно открытие для оказания услуг питания непосредственно в кафе или ресторане при размещении посетителей с соблюдением социальной дистанции", - сообщили в РЖД в четверг.

"Решения по открытию ресторанов и кафе на вокзалах в других регионах принимаются местными органами власти", - добавили в компании.

Там напомнили, что работа объектов общественного питания на вокзальных комплексах определяется в соответствии с рекомендациями Минтранса России, согласованными с Роспотребнадзором на период выхода из противоэпидемических ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

РЖД сами не владеют точками питания на вокзалах. Компания лишь сдает площади для их размещения в аренду. "Решение об открытии объектов общественного питания на вокзалах принимают собственники", - добавили в связи с этим в пресс-службе РЖД.