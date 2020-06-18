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Кафе на вокзалах в Москве могут открыть для посетителей с 23 июня
Кафе и рестораны на столичных вокзалах могут открыться для посетителей с 23 июня при размещении с соблюдением социальной дистанции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:31
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ржд
сергей собянин
москва
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ржд, сергей собянин, москва, общество

Кафе на вокзалах в Москве могут открыть для посетителей с 23 июня

14:31 18.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители на летней веранде
Посетители на летней веранде
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Посетители на летней веранде. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Кафе и рестораны на столичных вокзалах могут открыться для посетителей с 23 июня при размещении с соблюдением социальной дистанции, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Работа ресторанов и кафе на всех вокзалах в РФ была приостановлена с конца марта в соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту РФ и для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Продолжать работать могли только рестораны и кафе, осуществляющие доставку еды и продающие ее на вынос. Москва постепенно стала снимать введенные из-за COVID ограничения. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что заведения общепита откроются в Москве в два этапа: с 16 июня заработают летние веранды, а с 23 июня - кафе и рестораны.
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"На столичных вокзалах в настоящее время с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в кафе и ресторанах возможно оказание услуг по реализации продукции навынос, а с 23 июня возможно открытие для оказания услуг питания непосредственно в кафе или ресторане при размещении посетителей с соблюдением социальной дистанции", - сообщили в РЖД в четверг.
"Решения по открытию ресторанов и кафе на вокзалах в других регионах принимаются местными органами власти", - добавили в компании.
Там напомнили, что работа объектов общественного питания на вокзальных комплексах определяется в соответствии с рекомендациями Минтранса России, согласованными с Роспотребнадзором на период выхода из противоэпидемических ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
РЖД сами не владеют точками питания на вокзалах. Компания лишь сдает площади для их размещения в аренду. "Решение об открытии объектов общественного питания на вокзалах принимают собственники", - добавили в связи с этим в пресс-службе РЖД.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РЖДСергей СобянинМоскваОбщество
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