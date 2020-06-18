Большинство американцев поддерживают протесты, показал опрос

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более половины американцев заявили, что поддерживают проходившие в стране протесты против полицейской жестокости, свидетельствуют данные опроса, проведенного частным университетом в штате Более половины американцев заявили, что поддерживают проходившие в стране протесты против полицейской жестокости, свидетельствуют данные опроса, проведенного частным университетом в штате Коннектикут Quinnipiac University.

Согласно результатам опроса, 67% зарегистрированных избирателей поддерживают протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Против высказались лишь 28% опрошенных.

Кроме того, 68% респондентов согласились с тем, что "дискриминация чернокожего населения США - это серьезная проблема". При этом среди демократов 96% согласны с этим утверждением, а среди республиканце только 34%. Более половины опрошенных (57%) также высказались в поддержку движения Black Lives Matter.

Респондентам также предлагали ответить на вопрос о том, к чему приведут протесты с призывами прекратить расовое неравенство в стране, и 55% заявили, что это приведет к значительным реформам.

Избиратели также высказались относительно работы полиции: 49% заявили, что одобряют то, как работает полиция в США. При этом, как отмечают организаторы опроса, это число было значительно выше ранее. Аналогичный опрос в 2018 году показывал, что действия полиции поддерживали 65% опрошенных. Также большинство избирателей (65%) поддерживают проводимые сейчас реформы полиции, а именно запрет удушающих приемов.

Тем не менее 54% опрошенных высказались против сокращения финансирования полиции, при этом большинство демократов (70%) поддерживают эту идею, в то время как 86% республиканцев высказываются против.