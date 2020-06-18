Вспышку COVID-19 в Пекине взяли под контроль, заявил эпидемиолог

Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"

© AP Photo / Andy Wong Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"

ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Эпидемиологическая ситуация в Пекине уже взята под контроль после новой вспышки COVID-19 на рынке Пекина, заявил в четверг ведущий эпидемиолог Китайского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзюнью.

"Я хочу всем четко сказать. Эпидемиологическая ситуация в Пекине уже взята под контроль", - заявил на пресс-конференции У Цзунью.

Он пояснил, что власти каждый день публикуют данные о росте новых случаев заболевания, но ежедневная сводка не означает новые заражения.

"Если я говорю, что ситуация взята под контроль, вы будете думать, что завтра уже не будет новых случаев. Нет, не в этом смысл. Завтра, послезавтра и дальше будут новые случаи. Это вопрос выявления уже заболевших, а не новые заражения", - подчеркнул эпидемиолог.

Он отметил, что необходимо анализировать время, когда у заболевших начали проявляться симптомы

"Например, вчера был выявлен 21 новый случай… У большинства из них симптомы начали проявляться несколько дней назад, от момента заражения до проявления симптомов проходит определенное время. Таким образом, мы можем сказать, что этот 21 человек заразился, вероятно, до 12 июня. Пик у нас пришелся на 13 июня", - добавил У Цзунью

По словам эпидемиолога, ситуация в Пекине сейчас схожа с той, что была в январе - феврале, новые случаи будут выявляться, но их количество будет уменьшаться.

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Пекина Фэнтай 13 июня был закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Власти заявили, что на данный момент нет доказательств того, что лосось был носителем или промежуточным хозяином вируса.

По данным на утро четверга, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 21 новый случай COVID-19 и три бессимптомных носителя. Все они связаны с оптовым рынком. В настоящее время в больницах города находятся 158 человек с COVID-19, под медицинским наблюдением – 15 бессимптомных носителей вируса.