https://ria.ru/20200618/1573124913.html
Вспышку COVID-19 в Пекине взяли под контроль, заявил эпидемиолог
Эпидемиологическая ситуация в Пекине уже взята под контроль после новой вспышки COVID-19 на рынке Пекина, заявил в четверг ведущий эпидемиолог Китайского центра РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:29
2020-06-18T14:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
пекин
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572931201_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_74d36d99554400382a5ad9a39ea75f50.jpg
https://ria.ru/20200618/1573117847.html
https://ria.ru/20200618/1573098079.html
пекин
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572931201_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_74d36d99554400382a5ad9a39ea75f50.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572931201_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_9c6e96e686caef5d3475a3a14a4bdb1a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572931201_100:0:2148:2048_1400x0_80_0_0_d25aa63d596e20c27cc7d901888573b8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пекин, китай, в мире
ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости.
Эпидемиологическая ситуация в Пекине
уже взята под контроль после новой вспышки COVID-19
на рынке Пекина, заявил в четверг ведущий эпидемиолог Китайского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзюнью.
"Я хочу всем четко сказать. Эпидемиологическая ситуация в Пекине уже взята под контроль", - заявил на пресс-конференции У Цзунью.
Он пояснил, что власти каждый день публикуют данные о росте новых случаев заболевания, но ежедневная сводка не означает новые заражения.
"Если я говорю, что ситуация взята под контроль, вы будете думать, что завтра уже не будет новых случаев. Нет, не в этом смысл. Завтра, послезавтра и дальше будут новые случаи. Это вопрос выявления уже заболевших, а не новые заражения", - подчеркнул эпидемиолог.
Он отметил, что необходимо анализировать время, когда у заболевших начали проявляться симптомы
"Например, вчера был выявлен 21 новый случай… У большинства из них симптомы начали проявляться несколько дней назад, от момента заражения до проявления симптомов проходит определенное время. Таким образом, мы можем сказать, что этот 21 человек заразился, вероятно, до 12 июня. Пик у нас пришелся на 13 июня", - добавил У Цзунью
По словам эпидемиолога, ситуация в Пекине сейчас схожа с той, что была в январе - феврале, новые случаи будут выявляться, но их количество будет уменьшаться.
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Пекина Фэнтай 13 июня был закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Власти заявили, что на данный момент нет доказательств того, что лосось был носителем или промежуточным хозяином вируса.
По данным на утро четверга, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 21 новый случай COVID-19 и три бессимптомных носителя. Все они связаны с оптовым рынком. В настоящее время в больницах города находятся 158 человек с COVID-19, под медицинским наблюдением – 15 бессимптомных носителей вируса.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.