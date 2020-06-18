Детский городок открыли в липецком поселке Лев Толстой

"Областная власть уделяет особое внимание благоустройству городов и сел. Мы внедряем комплексный подход в этой сфере. Обустроить жизнь на конкретной улице, у конкретного дома – для этого и нужна власть. Кроме того, к нашей работе подключаются предприниматели и жители, каждый вкладывает свою долю труда. Опыт комплексного благоустройства есть пока не во всех районах, но мы стремимся распространять его повсеместно", - сказал Артамонов.