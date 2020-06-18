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Липецкая область
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Детский городок открыли в липецком поселке Лев Толстой
Детская площадка площадью в тысячу квадратных метров открылась в центральном парке поселка Лев Толстой, расположенного в ста километрах от Липецка, ее... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:27
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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Детский городок открыли в липецком поселке Лев Толстой

14:27 18.06.2020
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© Depositphotos / ulkas78Ребенок рисует на асфальте мелом
Ребенок рисует на асфальте мелом
© Depositphotos / ulkas78
ЛИПЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Детская площадка площадью в тысячу квадратных метров открылась в центральном парке поселка Лев Толстой, расположенного в ста километрах от Липецка, ее обустроили в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, на строительство площадки были выделены почти 3 миллиона рублей из областного бюджета. Все игровые элементы в детском городке современные и безопасные, покрытие сделано из специальной резиновой крошки. Спортивные тренажеры установлены под навесом. Для отдыхающих предусмотрена беседка. Первых посетителей новая площадка готова принять сразу после отмены ограничительных мер.
"Областная власть уделяет особое внимание благоустройству городов и сел. Мы внедряем комплексный подход в этой сфере. Обустроить жизнь на конкретной улице, у конкретного дома – для этого и нужна власть. Кроме того, к нашей работе подключаются предприниматели и жители, каждый вкладывает свою долю труда. Опыт комплексного благоустройства есть пока не во всех районах, но мы стремимся распространять его повсеместно", - сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкОбщество
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