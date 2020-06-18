Эксперт оценил ситуацию вокруг кандидата в президенты Белоруссии Бабарико

При этом, по мнению политолога, на данный момент нет признаков выхода Бабарико из предвыборной гонки. "Я не вижу пока признаков, что Бабарико сдается, в отличие, скажем, от супругов Тихановских. Я думаю, что он будет продолжать борьбу, но исключительно в легальных рамках. Он не будет призывать к беспорядкам или пытаться организовать майдан. У него есть все возможности для легальной борьбы", - сказал аналитик.