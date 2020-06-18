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Эксперт оценил ситуацию вокруг кандидата в президенты Белоруссии Бабарико
Избирательная кампания в Белоруссии приобретает все более грубый характер, действия в отношении одного из кандидатов в президенты Виктора Бабарико можно... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:26
белгазпромбанк
виктор бабарико
богдан безпалько
александр лукашенко
втб
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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белгазпромбанк, виктор бабарико, богдан безпалько, александр лукашенко, втб, белоруссия, в мире

Эксперт оценил ситуацию вокруг кандидата в президенты Белоруссии Бабарико

14:26 18.06.2020
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© SputnikЗдание головного офиса Белгазпромбанка в Минске
Здание головного офиса Белгазпромбанка в Минске
© Sputnik
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Избирательная кампания в Белоруссии приобретает все более грубый характер, действия в отношении одного из кандидатов в президенты Виктора Бабарико можно расценивать как оказание на него давления с целью его исключения из предвыборной гонки, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Ранее белорусские СМИ сообщили, что претендующий на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий инициативную группу политика, дают показания в департаменте финрасследований Комитета госконтроля Белоруссии в рамках следственных действий по делу Белгазпромбанка. Отмечается, что "при задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас, аккуратно дают показания". Пресс-служба Комитета госконтроля пока недоступна для комментариев.
Вывеска на здании головного офиса Белгазпромбанка в Минске
Вчера, 11:32
СМИ: отец и сын Бабарико дают показания по делу Белгазпромбанка
"Я оцениваю все это исключительно как давление на самого популярного кандидата в президенты Виктора Бабарико. Я не испытываю симпатии к Бабарико, у меня к нему самому достаточно много вопросов и даже претензий, но с объективной точки зрения его популярность среди населения Белоруссии примерно в 10-15 раз выше, чем у действующего президента (Александра Лукашенко - ред.), что вызывает у последнего очень нервную реакцию. И, естественно, он пытается выдавить из предвыборной гонки Виктора Бабарико всеми возможными способами", - считает эксперт.
"Происходящее можно оценивать негативно и как попытку действующего президента сохранить практически неограниченную личную власть в республике путем переназначения себя на шестой президентский срок", - добавил Безпалько.
При этом, по мнению политолога, на данный момент нет признаков выхода Бабарико из предвыборной гонки. "Я не вижу пока признаков, что Бабарико сдается, в отличие, скажем, от супругов Тихановских. Я думаю, что он будет продолжать борьбу, но исключительно в легальных рамках. Он не будет призывать к беспорядкам или пытаться организовать майдан. У него есть все возможности для легальной борьбы", - сказал аналитик.
В целом же, по словам эксперта, ход избирательной кампании в Белоруссии становится все более грубым. "Там помимо рейдерского захвата "Белгазпромбанка" сейчас готовится захват еще двух банков с участием ВТБ и "Сбербанка". Уже появляются анонсы национализации "Газпром трансгаз Беларусь", которая тоже принадлежит "Газпрому", - отметил Безпалько.
"Это уже не просто грубый характер, это уже рейдерство, которое направлено не столько против действующих кандидатов, сколько против России, которую Лукашенко считает одним из главных бенефициаров своего отстранения с поста президента в результате честных демократических выборов", - заключил эксперт.
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Белгазпромбанк на протяжении 20 лет возглавлял претендующий на пост президента республики Бабарико. Комитет госконтроля заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В рамках уголовных дел об уклонении от уплаты налогов и о легализации средств, полученных преступным путем, задержаны 15 человек, в том числе топ-менеджеры банка, однако сам Бабарико пока в них процессуального статуса не имеет. Бабарико полагает, что действия властей носят заказной политический характер. Накануне штаб политика сообщил, что счет избирательного фонда Бабарико был заблокирован. Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.
Ситуация у здания Белгазпромбанка
17 июня, 19:11
В Белоруссии заблокировали счет избирательного фонда Бабарико
32110611
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БелгазпромбанкВиктор БабарикоБогдан БезпалькоАлександр ЛукашенкоВТББелоруссияВ мире
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