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Костюшкин выступил с обращением после признания о пережитом насилии
Бывший участник группы "Чай вдвоем", певец Стас Костюшкин опубликовал в своем инстаграме обращение к журналистам после публичного признания о пережитом в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:27
культура
стас костюшкин
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
стас костюшкин, общество

Костюшкин выступил с обращением после признания о пережитом насилии

14:22 18.06.2020 (обновлено: 16:27 18.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Стас Костюшкин
Певец Стас Костюшкин
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Певец Стас Костюшкин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Бывший участник группы "Чай вдвоем", певец Стас Костюшкин опубликовал в своем инстаграме обращение к журналистам после публичного признания о пережитом в детстве насилии.
Музыкант сообщил, что неоднократно получал приглашения поучаствовать в эфирах от многих СМИ, однако не намерен зарабатывать на этой истории.
"Все, что я хотел, я уже сказал. Реакция, которую я хотел, я получил. Моя цель была получить одну реакцию — чтобы мы внимательнее стали относиться к нашим детям", — сказал певец.
Ранее Костюшкин в одном из интервью рассказал, что в восьмилетнем возрасте стал жертвой сексуального насилия. Решение обнародовать историю, которую считал "постыдной", певец обосновал страхом за собственных детей.
1081275248
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КультураСтас КостюшкинОбщество
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