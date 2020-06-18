Костюшкин выступил с обращением после признания о пережитом насилии

Музыкант сообщил, что неоднократно получал приглашения поучаствовать в эфирах от многих СМИ, однако не намерен зарабатывать на этой истории.

"Все, что я хотел, я уже сказал. Реакция, которую я хотел, я получил. Моя цель была получить одну реакцию — чтобы мы внимательнее стали относиться к нашим детям", — сказал певец.