https://ria.ru/20200618/1573124402.html
Костюшкин выступил с обращением после признания о пережитом насилии
Бывший участник группы "Чай вдвоем", певец Стас Костюшкин опубликовал в своем инстаграме обращение к журналистам после публичного признания о пережитом в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:22
2020-06-18T16:27
культура
стас костюшкин
общество
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Фома Фомич
"Один раз не Костюшкин Статс"(с)
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Арсений Новиков
Что таки хочет эта девочка? Повтора? Рекламирует себя? Безденежье, коронавирус однако.
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РИА Новости
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стас костюшкин, общество
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Бывший участник группы "Чай вдвоем", певец Стас Костюшкин
опубликовал в своем инстаграме обращение к журналистам после публичного признания о пережитом в детстве насилии.
Музыкант сообщил, что неоднократно получал приглашения поучаствовать в эфирах от многих СМИ, однако не намерен зарабатывать на этой истории.
"Все, что я хотел, я уже сказал. Реакция, которую я хотел, я получил. Моя цель была получить одну реакцию — чтобы мы внимательнее стали относиться к нашим детям", — сказал певец.
Ранее Костюшкин в одном из интервью рассказал, что в восьмилетнем возрасте стал жертвой сексуального насилия. Решение обнародовать историю, которую считал "постыдной", певец обосновал страхом за собственных детей.