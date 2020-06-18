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https://ria.ru/20200618/1573124154.html
Этно-дуэт из Якутии восхитил членов жюри на американском шоу талантов
Этно-дуэт Olox из республики Саха (Якутия) в составе Зарины Копыриной и Андреаса Вераняна-Урумидиса привел в восторг членов жюри и зрителей на американском шоу... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T21:20
республика саха (якутия)
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
республика саха (якутия), музыка, новости культуры, шоу-бизнес

Этно-дуэт из Якутии восхитил членов жюри на американском шоу талантов

21:20 18.06.2020
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Этно-дуэт Olox из республики Саха (Якутия) в составе Зарины Копыриной и Андреаса Вераняна-Урумидиса привел в восторг членов жюри и зрителей на американском шоу талантов America's Got Talent, сообщает Global news.
Музыканты исполнили "Zombie" — хит ирландской группы The Cranberries в сочетании с традиционной якутской техникой горлового пения. Слушатели в зале аплодировали стоя, а судьи единогласно пропустили Olox в следующий этап, заявив, что их номер был "невероятным" и "потрясающим".
Перед выступлением Зарина Копырина рассказала о суровом климате республики, и том, что это один из "самых удаленных населенных пунктов на планете Земля". По словам исполнительницы, в США они переехали два года назад.
"Мы хотим выразить огромную благодарность нашим поклонникам и родным, которые поддержали наше участие в America's Got Talent. Для нас это очень важный и серьезный шаг", — позже обратились к пользователям Копырина и Веранян-Урумидис в инстаграме.
О том, что этно-дуэт из Якутии выступит на американском телешоу стало известно в конце мая. Тогда музыканты сообщили, что их прослушали и включили в число участников.
Проект America's Got Talent выходит на канале NBC с 2006 года. На нем демонстрируют таланты артисты самых разных жанров. Все они борются за любовь зрителей, а также главный приз — один миллион долларов.
Снимок экрана с участницей проекта Britain's Got Talent
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