Этно-дуэт из Якутии восхитил членов жюри на американском шоу талантов

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Этно-дуэт Olox из республики Саха (Якутия) в составе Зарины Копыриной и Андреаса Вераняна-Урумидиса привел в восторг членов жюри и зрителей на американском шоу талантов America's Got Talent, Этно-дуэт Olox из республики Саха (Якутия) в составе Зарины Копыриной и Андреаса Вераняна-Урумидиса привел в восторг членов жюри и зрителей на американском шоу талантов America's Got Talent, сообщает Global news.

Музыканты исполнили "Zombie" — хит ирландской группы The Cranberries в сочетании с традиционной якутской техникой горлового пения. Слушатели в зале аплодировали стоя, а судьи единогласно пропустили Olox в следующий этап, заявив, что их номер был "невероятным" и "потрясающим".

Перед выступлением Зарина Копырина рассказала о суровом климате республики, и том, что это один из "самых удаленных населенных пунктов на планете Земля". По словам исполнительницы, в США они переехали два года назад.

"Мы хотим выразить огромную благодарность нашим поклонникам и родным, которые поддержали наше участие в America's Got Talent. Для нас это очень важный и серьезный шаг", — позже обратились к пользователям Копырина и Веранян-Урумидис в инстаграме.

О том, что этно-дуэт из Якутии выступит на американском телешоу стало известно в конце мая. Тогда музыканты сообщили, что их прослушали и включили в число участников.