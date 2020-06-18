Mediascope будет анализировать большие данные в облаке SberCloud

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Облачная платформа Группы Сбербанк, компания SberCloud, завершила первый этап размещения в облаке ИТ-инфраструктуры российской компании Mediascope, занимающейся медиа-исследованиями и мониторингом рынка рекламы, сообщает пресс-служба SberCloud.
В рамках заключенного соглашения Mediascope получает доступ к таким сервисам облачной платформы SberCloud.Advanced как хранилище данных, виртуальные серверы, а также облачные сервисы баз данных и инструменты для работы с большими данными.
Как отметил директор по работе с большим данными Mediascope Василий Кузьмин, исследовательской компании важно, чтобы ее инфраструктура всегда была готова к росту объема данных, являющихся основным активом в работе, поскольку от этого зависит дальнейшее развитие и качество исследований.
"В 2020 году мы запустили платформу для работы с большими данными – Mediascope Data Platform, с помощью которой сможем решать самые сложные аналитические задачи в медиаисследованиях. Обязательный элемент платформы – облачные вычисления. "Облака" помогают нам быстро увеличить объем обрабатываемых данных на платформе. У нас всегда должна быть такая возможность, поскольку мы постоянно добавляем в платформу новые дата-сеты", - приводит пресс-служба Mediascope комментарий Кузьмина.
По мнению генерального директора SberCloud Евгения Колбина, любая компания, использующая "большие данные", сталкивается с проблемой масштабируемости систем хранения и вычислительных мощностей, требуемых для их обработки.
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"Mediascope – высокотехнологичная компания, работающая с огромным количеством данных с помощью самых передовых инструментов аналитики. Наша платформа SberCloud.Advanced, объединяющая как базовые инфраструктурные, так и высокотехнологичные платформенные сервисы, позволяет таким клиентам реализовать все преимущества облачных технологий – от практически мгновенной масштабируемости инфраструктуры, до быстрого разворачивания сервисов big data-аналитики", – отметил Колбин.