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Mediascope будет анализировать большие данные в облаке SberCloud
Облачная платформа Группы Сбербанк, компания SberCloud, завершила первый этап размещения в облаке ИТ-инфраструктуры российской компании Mediascope, занимающейся РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:13
сбербанк россии
новости компаний - экономика
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156084/47/1560844764_0:17:3082:1751_1400x0_80_0_0_cdc289cc3c0ea2bc02764a73ca17c4e4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
сбербанк россии, новости компаний - экономика

Mediascope будет анализировать большие данные в облаке SberCloud

14:13 18.06.2020
130
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) в Москве у монитора с презентацией суперкомпьютера "Кристофари"
Посетители конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) в Москве у монитора с презентацией суперкомпьютера Кристофари
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Облачная платформа Группы Сбербанк, компания SberCloud, завершила первый этап размещения в облаке ИТ-инфраструктуры российской компании Mediascope, занимающейся медиа-исследованиями и мониторингом рынка рекламы, сообщает пресс-служба SberCloud.
В рамках заключенного соглашения Mediascope получает доступ к таким сервисам облачной платформы SberCloud.Advanced как хранилище данных, виртуальные серверы, а также облачные сервисы баз данных и инструменты для работы с большими данными. 
Как отметил директор по работе с большим данными Mediascope Василий Кузьмин, исследовательской компании важно, чтобы ее инфраструктура всегда была готова к росту объема данных,  являющихся основным активом в работе, поскольку от этого зависит дальнейшее развитие и качество исследований. 
"В 2020 году мы запустили платформу для работы с большими данными – Mediascope Data Platform, с помощью которой сможем решать самые сложные аналитические задачи в медиаисследованиях. Обязательный элемент платформы – облачные вычисления. "Облака" помогают нам быстро увеличить объем обрабатываемых данных на платформе. У нас всегда должна быть такая возможность, поскольку мы постоянно добавляем в платформу новые дата-сеты", - приводит пресс-служба Mediascope комментарий Кузьмина.
По мнению генерального директора SberCloud Евгения Колбина, любая компания, использующая "большие данные", сталкивается с проблемой масштабируемости систем хранения и вычислительных мощностей, требуемых для их обработки.
Генеральный директор SberCloud Александр Сорокоумов
14 ноября 2019, 13:13
SberCloud: облачные технологии сделают суперкомпьютер доступным для всех
"Mediascope – высокотехнологичная компания, работающая с огромным количеством данных с помощью самых передовых инструментов аналитики. Наша платформа SberCloud.Advanced, объединяющая как базовые инфраструктурные, так и высокотехнологичные платформенные сервисы, позволяет таким клиентам реализовать все преимущества облачных технологий – от практически мгновенной масштабируемости инфраструктуры, до быстрого разворачивания сервисов big data-аналитики", – отметил Колбин. 
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Сбербанк РоссииНовости компаний - Экономика
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