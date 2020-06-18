Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573123804.html
Сербию ждет тяжелый период по проблеме Косово, заявил Вучич
Сербию ждет исключительно тяжелый период по проблеме самопровозглашенной республики Косово, заявил президент страны Александр Вучич в ходе визита министра... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:13
небойша стефанович
александр вучич
сергей лавров
сербия
косово
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155581/08/1555810880_0:0:3098:1743_1400x0_80_0_0_80715c237bd7a14325dddd0e320a32eb.jpg
https://ria.ru/20200618/1573121607.html
https://ria.ru/20200618/1573121940.html
сербия
косово
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155581/08/1555810880_0:0:3098:1743_1400x0_80_0_0_80715c237bd7a14325dddd0e320a32eb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155581/08/1555810880_195:0:2926:2048_1400x0_80_0_0_0e95056702c07c17e791b96d2f946da9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155581/08/1555810880_536:0:2584:2048_1400x0_80_0_0_30374c922111fd5b7a79ec7387b6e28e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
небойша стефанович, александр вучич, сергей лавров, сербия, косово, в мире

Сербию ждет тяжелый период по проблеме Косово, заявил Вучич

14:13 18.06.2020
417
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлександр Вучич
Александр Вучич
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Сербию ждет исключительно тяжелый период по проблеме самопровозглашенной республики Косово, заявил президент страны Александр Вучич в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград.
Лавров находится в четверг в Сербии с первым после пандемии COVID-19 зарубежным визитом. В программе пребывания встречи с президентом, главой МИД Ивицей Дачичем, патриархом Сербским Иринеем и главой МВД Небойшей Стефановичем.
Президент Сербии Александр Вучич
Вчера, 13:46
Для любого решения по Косово нужно согласие России, считает Вучич
"Ключевой темой для нас стала ситуация в нашем автономном крае... Мы получили сегодня определенные оценки от РФ, то есть от министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые меня как президента дополнительно обеспокоили, не хочу скрывать, нас ждет исключительно тяжелый период, в котором мы столкнемся с большим давлением для осуществления неких планов, которые мы официально и неофициально не получали", - заявил президент Сербии после разговора с главой МИД РФ.
Он добавил, что на основании оценок "российских друзей" Белграду придется быть очень осторожным со всякой представленной инициативой.
Лавров ранее рассказал, что во время визита намерен обсудить с руководством страны проблему отношений Белграда и Косово, в том числе и последнее предложение Белого дома провести в Вашингтоне встречу лидеров Сербии и Косово 27 июня.
Он отметил, что Москва примет любой вариант косовского урегулирования, с которым согласится Белград, однако не хотелось бы, чтобы его договоренности с Косово оставались на бумаге, как и предыдущие. Министр пояснил, что он имеет ввиду договоренности более чем пятилетней давности о создании сообщества сербских муниципалитетов в Косово, а также договоренности о начале судебного процесса над боевиками Освободительной армии Косово по обвинениям в торговле человеческими органами.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 13:48
Форсировать "нормализацию" в Косово контрпродуктивно, уверен Лавров
020210
Обсудить 0
Небойша СтефановичАлександр ВучичСергей ЛавровСербияКосовоВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал посредничество ЕС между Белградом и Приштиной
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич поблагодарил Лаврова за первый с начала пандемии визит в Сербию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Западу должно быть стыдно за киевских подопечных, считает Лавров
Американские флаги в Вашингтоне
Эксперт: в США есть тенденция выбирать в президенты малограмотных людей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
Посольство России подтвердило, что посол приглашен в МИД Германии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Москва выступает против попыток пересмотра дейтонских соглашений
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Болтон заявил, что Трамп не подходит для должности президента
Певица Вера Линн
"Любимица армии" певица Вера Линн скончалась в возрасте 103 лет
Медицинские маски
В Чехии отменят обязательное ношение масок
Президент Сербии Александр Вучич
Для любого решения по Косово нужно согласие России, считает Вучич
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине
В Германии выдвинули обвинения россиянину по делу об убийстве в Берлине
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Рада приняла в первом чтении проект о всеукраинском референдуме
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили перспективы отмены санкций против России
Афины
В Греции ужесточили штрафы за нарушение санитарных норм
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Лента новостейМолния