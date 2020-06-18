Сербию ждет тяжелый период по проблеме Косово, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Сербию ждет исключительно тяжелый период по проблеме самопровозглашенной республики Косово, заявил президент страны Александр Вучич в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград.
Лавров находится в четверг в Сербии с первым после пандемии COVID-19 зарубежным визитом. В программе пребывания встречи с президентом, главой МИД Ивицей Дачичем, патриархом Сербским Иринеем и главой МВД Небойшей Стефановичем.
"Ключевой темой для нас стала ситуация в нашем автономном крае... Мы получили сегодня определенные оценки от РФ, то есть от министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые меня как президента дополнительно обеспокоили, не хочу скрывать, нас ждет исключительно тяжелый период, в котором мы столкнемся с большим давлением для осуществления неких планов, которые мы официально и неофициально не получали", - заявил президент Сербии после разговора с главой МИД РФ.
Он добавил, что на основании оценок "российских друзей" Белграду придется быть очень осторожным со всякой представленной инициативой.
Лавров ранее рассказал, что во время визита намерен обсудить с руководством страны проблему отношений Белграда и Косово, в том числе и последнее предложение Белого дома провести в Вашингтоне встречу лидеров Сербии и Косово 27 июня.
Он отметил, что Москва примет любой вариант косовского урегулирования, с которым согласится Белград, однако не хотелось бы, чтобы его договоренности с Косово оставались на бумаге, как и предыдущие. Министр пояснил, что он имеет ввиду договоренности более чем пятилетней давности о создании сообщества сербских муниципалитетов в Косово, а также договоренности о начале судебного процесса над боевиками Освободительной армии Косово по обвинениям в торговле человеческими органами.