Сербию ждет тяжелый период по проблеме Косово, заявил Вучич

"Ключевой темой для нас стала ситуация в нашем автономном крае... Мы получили сегодня определенные оценки от РФ, то есть от министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые меня как президента дополнительно обеспокоили, не хочу скрывать, нас ждет исключительно тяжелый период, в котором мы столкнемся с большим давлением для осуществления неких планов, которые мы официально и неофициально не получали", - заявил президент Сербии после разговора с главой МИД РФ.