Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела об убийстве Хангошвили

ВЕНА, 18 июн — РИА Новости. Посла России Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии из-за дела о так называемом убийстве в Тиргартене, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
"Сегодня мы снова пригласили российского посла в МИД для беседы, чтобы недвусмысленно выразить российской стороне нашу позицию. Правительство Германии безоговорочно оставляет за собой право на дальнейшие меры в этом случае", — сказал он во время пресс-конференции после переговоров с австрийским коллегой.
Необходимо, чтобы судебные власти расследовали произошедшее и вынесли приговор, подчеркнул Маас.
Генпрокуратура Германии сегодня направила в суд дело россиянина, обвиняемого в убийстве гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года. По версии следствия, Вадим К. (также известный как Вадим С.) получил задание о его ликвидации от российских "государственных ведомств". Убитый с 2016 года проживал в статусе беженца в Германии, а ранее возглавлял "чеченскую милицию в борьбе против России".
5 декабря 2019, 16:15Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
При этом, согласно заявлению прокуратуры, "российские ведомства причислили его к террористам и обвиняли в членстве в террористической группировке "Кавказский эмират"*.
"Убийство в Тиргартене"
В августе прошлого года неизвестный застрелил 40-летнего гражданина Грузии Торнике К. (Зелимхан Хангошвили) в Моабите, центральном районе Берлина. Мужчина получил смертельное ранение в голову. Вскоре полиция задержала 49-летнего россиянина: в прокуратуре заявили, что при нем нашли орудие убийства.
МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства. Ведомство уже вызывало посла Сергея Нечаева и передало ему ноту, в которой призвало Россию к сотрудничеству с Генпрокуратурой в расследовании.
В Москве решения Берлина назвали политизированными, подчеркнув, что дело об убийстве не связано с Кремлем и официальными органами, и пообещали ответить зеркально.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.