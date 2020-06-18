Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела об убийстве Хангошвили

"Сегодня мы снова пригласили российского посла в МИД для беседы, чтобы недвусмысленно выразить российской стороне нашу позицию. Правительство Германии безоговорочно оставляет за собой право на дальнейшие меры в этом случае", — сказал он во время пресс-конференции после переговоров с австрийским коллегой.