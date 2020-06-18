Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573123768.html
Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела об убийстве Хангошвили
Посла России Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии из-за дела о так называемом убийстве в Тиргартене, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:49
убийство гражданина грузии в берлине
генпрокуратура фрг
сергей нечаев (дипломат)
хайко маас
мид германии
германия
грузия
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151808/95/1518089529_0:167:3049:1882_1400x0_80_0_0_956f279f749507307cade3eb3ad8e2e9.jpg
https://ria.ru/20191205/1562012285.html
https://ria.ru/20191219/1562589169.html
Ауу там арабы чувака расчленили в посольстве вы где были МИД Германии!
38
6
германия
грузия
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/151808/95/1518089529_0:167:3049:1882_1400x0_80_0_0_956f279f749507307cade3eb3ad8e2e9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151808/95/1518089529_160:0:2891:2048_1400x0_80_0_0_2035e6669d1561c6e46b6af8512d70bf.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151808/95/1518089529_501:0:2549:2048_1400x0_80_0_0_d7c2ea40f3ca6c1edc04c7890c31c086.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
убийство гражданина грузии в берлине, генпрокуратура фрг, сергей нечаев (дипломат), хайко маас, мид германии, германия, грузия, берлин (город), в мире

Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела об убийстве Хангошвили

14:00 18.06.2020 (обновлено: 14:49 18.06.2020)
20165
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Германии в Берлине
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 18 июн — РИА Новости. Посла России Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии из-за дела о так называемом убийстве в Тиргартене, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Сегодня мы снова пригласили российского посла в МИД для беседы, чтобы недвусмысленно выразить российской стороне нашу позицию. Правительство Германии безоговорочно оставляет за собой право на дальнейшие меры в этом случае", — сказал он во время пресс-конференции после переговоров с австрийским коллегой.

Необходимо, чтобы судебные власти расследовали произошедшее и вынесли приговор, подчеркнул Маас.
Генпрокуратура Германии сегодня направила в суд дело россиянина, обвиняемого в убийстве гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года. По версии следствия, Вадим К. (также известный как Вадим С.) получил задание о его ликвидации от российских "государственных ведомств". Убитый с 2016 года проживал в статусе беженца в Германии, а ранее возглавлял "чеченскую милицию в борьбе против России".
Полицейские на месте убийства в берлинском районе Моабит
5 декабря 2019, 16:15
Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
При этом, согласно заявлению прокуратуры, "российские ведомства причислили его к террористам и обвиняли в членстве в террористической группировке "Кавказский эмират"*.

"Убийство в Тиргартене"

В августе прошлого года неизвестный застрелил 40-летнего гражданина Грузии Торнике К. (Зелимхан Хангошвили) в Моабите, центральном районе Берлина. Мужчина получил смертельное ранение в голову. Вскоре полиция задержала 49-летнего россиянина: в прокуратуре заявили, что при нем нашли орудие убийства.
МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства. Ведомство уже вызывало посла Сергея Нечаева и передало ему ноту, в которой призвало Россию к сотрудничеству с Генпрокуратурой в расследовании.
В Москве решения Берлина назвали политизированными, подчеркнув, что дело об убийстве не связано с Кремлем и официальными органами, и пообещали ответить зеркально.
Сотрудники полиции в Берлине
19 декабря 2019, 14:20Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
27452014115
Обсудить 6
Убийство гражданина Грузии в БерлинеГенпрокуратура ФРГСергей Нечаев (дипломат)Хайко МаасМИД ГерманииГерманияГрузияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Ауу там арабы чувака расчленили в посольстве вы где были МИД Германии!
18 июня, 15:23
Ярослав Винокуров
3800000
Рекомендуем
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
Президент Азербайджана не сможет присутствовать на параде Победы в Москве
Индийский военнослужащий в Ладакхе
Побоище на границе. Почему военные Индии и Китая сошлись врукопашную
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Верховный суд объяснил, почему не принял иск о голосовании по Конституции
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Адвокат назвал возможную сумму компенсации семье Захарова от Ефремова
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Против Порошенко возбудили дело из-за томоса об автокефалии
Британская писательница Дж. К. Роулинг
Есть вещи пострашнее расизма — за что линчуют "мать" Гарри Поттера
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом
Кадр из сериала Из жизни капитана Черняева
Умер актер Олег Борецкий
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
"Нафтогаз" захотел добывать нефть и газ рядом с Крымом
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
Россия строит будущее своей нефтегазохимии
Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Бабарико
Вильнюс, Литва
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства
Сбежать не удалось: кадры задержания чиновника мэрии Иркутска
Побег иркутского чиновника от следователей попал на видео
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Посольства США, Канады и Германии предостерегли Киев от сведения счетов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Лента новостейМолния