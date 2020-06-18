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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200618/1573123721.html
Любимые фильмы ветеранов о войне покажут 21 июня
Российский союз ветеранов и проект "Бессмертный полк России" сделали подборку лучших военных художественных и документальных фильмов из коллекции "Мосфильма"... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:30
мосфильм
75 лет великой победы
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
мосфильм

Любимые фильмы ветеранов о войне покажут 21 июня

14:12 18.06.2020 (обновлено: 17:30 18.06.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевЮбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне"
Юбилейная медаль 75 лет Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российский союз ветеранов и проект "Бессмертный полк России" сделали подборку лучших военных художественных и документальных фильмов из коллекции "Мосфильма". Показ первой киноленты "Летят журавли" пройдет 21 июня на онлайн-площадке международного медиапроекта "Свидание с Россией 2020".
"В год юбилея Великой Победы, накануне дня начала Великой Отечественной войны, мы хотим напомнить всем о жертвах войны. Картина "Летят журавли" режиссера Михаила Калатозова выбрана осознанно. Тысячи людей сегодня находятся в зоне вооруженных конфликтов во всем мире. Напоминая всем об уроках Второй мировой войны, мы хотим призвать всех к миру ради них. Как никогда нам необходимо сохранять живое общение, разговаривать, делиться мнениями об этих страшных страницах истории. И это одна из важнейших задач нашего проекта", – заявил руководитель проекта "Свидание с Россией 2020" Александр Ильин.
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Отличительной особенностью кинопроекта стала возможность участия в онлайн-обсуждении фильмов, к которому приглашаются зрители, режиссеры, киноведы, историки, эксперты. Такие дискуссии пройдут сразу после показа фильма – зрители видят их "вживую", без монтажа.
"Мы давно думали над этим проектом. Хотелось выбрать фильмы, по нашему мнению, лучше всего передающие современному зрителю атмосферу и ценности тех, кто подарил нам эту победу. Чтобы люди, не знающие войны сегодня, смогли понять и прочувствовать цену этой победы. И нам приятно, что наши цели и мировоззрение совпали с задачами проекта "Свидание с Россией". Мы помогаем людям сохранить свою историю, а "Свидание с Россией" помогает им увидеть и сохранить историю благодаря просмотру этих замечательных фильмов", – рассказал руководитель исполкома "Бессмертного полка России" Артем Хуторской.
Международный медиапроект "Свидание с Россией 2020", приуроченный к 75-летию Великой Победы, проходит в онлайн-формате с 6 мая по 3 сентября 2020 года в более чем 50 странах мира и собрал уже более 2 000 000 зрителей.
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75 лет Великой ПобедыМосфильм
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