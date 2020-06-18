Любимые фильмы ветеранов о войне покажут 21 июня

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российский союз ветеранов и проект "Бессмертный полк России" сделали подборку лучших военных художественных и документальных фильмов из коллекции "Мосфильма". Показ первой киноленты "Летят журавли" пройдет 21 июня на онлайн-площадке международного медиапроекта "Свидание с Россией 2020".

"В год юбилея Великой Победы, накануне дня начала Великой Отечественной войны, мы хотим напомнить всем о жертвах войны. Картина "Летят журавли" режиссера Михаила Калатозова выбрана осознанно. Тысячи людей сегодня находятся в зоне вооруженных конфликтов во всем мире. Напоминая всем об уроках Второй мировой войны, мы хотим призвать всех к миру ради них. Как никогда нам необходимо сохранять живое общение, разговаривать, делиться мнениями об этих страшных страницах истории. И это одна из важнейших задач нашего проекта", – заявил руководитель проекта "Свидание с Россией 2020" Александр Ильин.

Отличительной особенностью кинопроекта стала возможность участия в онлайн-обсуждении фильмов, к которому приглашаются зрители, режиссеры, киноведы, историки, эксперты. Такие дискуссии пройдут сразу после показа фильма – зрители видят их "вживую", без монтажа.

"Мы давно думали над этим проектом. Хотелось выбрать фильмы, по нашему мнению, лучше всего передающие современному зрителю атмосферу и ценности тех, кто подарил нам эту победу. Чтобы люди, не знающие войны сегодня, смогли понять и прочувствовать цену этой победы. И нам приятно, что наши цели и мировоззрение совпали с задачами проекта "Свидание с Россией". Мы помогаем людям сохранить свою историю, а "Свидание с Россией" помогает им увидеть и сохранить историю благодаря просмотру этих замечательных фильмов", – рассказал руководитель исполкома "Бессмертного полка России" Артем Хуторской.