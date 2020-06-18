Вучич поблагодарил Лаврова за первый с начала пандемии визит в Сербию

Лавров находится в четверг в Сербии с первым с начала пандемии COVID-19 зарубежным визитом. В программе пребывания встречи с президентом, главой МИД Ивицей Дачичем , патриархом Сербским Иринеем и главой МВД Небойшей Стефановичем

"Спасибо за то, что это первый ваш визит во время или по окончанию тяжелейшей фазы COVID-19. Желаем братскому русскому народу и российскому государству победить эту опасную болезнь", - заявил президент Сербии после разговора с главой МИД РФ.

По последним данным сербского минздрава, общее число скончавшихся с начала пандемии - 257 человек. Всего выявлены 12 522 больных коронавирусом.

С 4 апреля по 16 мая специалистами войск РХБЗ Минобороны России совместно с сербскими военными была проведена полная дезинфекция медицинских учреждений и социально значимых объектов в более чем 40 населенных пунктах Сербии. Обработано 376 зданий и сооружений, более 1,685 миллиона квадратных метров внутренних помещений, около 500 тысяч "квадратов" дорог с твердым покрытием.

Восемь врачебно-сестринских бригад приняли участие в осмотре и лечении 881 пациента, инфицированных COVID-19. Российские эпидемиологи и вирусологи провели оценку и анализ эпидемобстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях в более чем 30 городах Сербии.