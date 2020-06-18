https://ria.ru/20200618/1573123660.html
Вучич поблагодарил Лаврова за первый с начала пандемии визит в Сербию
Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за то, что он нанес первый за время пандемии визит в Белград. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:09
2020-06-18T14:09
небойша стефанович
александр вучич
сергей лавров
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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небойша стефанович, александр вучич, сергей лавров, сербия, белград (город), в мире
БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости.
Президент Сербии Александр Вучич
поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова
за то, что он нанес первый за время пандемии визит в Белград
.
Лавров находится в четверг в Сербии с первым с начала пандемии COVID-19 зарубежным визитом. В программе пребывания встречи с президентом, главой МИД Ивицей Дачичем
, патриархом Сербским Иринеем и главой МВД Небойшей Стефановичем
.
"Спасибо за то, что это первый ваш визит во время или по окончанию тяжелейшей фазы COVID-19. Желаем братскому русскому народу и российскому государству победить эту опасную болезнь", - заявил президент Сербии после разговора с главой МИД РФ.
По последним данным сербского минздрава, общее число скончавшихся с начала пандемии - 257 человек. Всего выявлены 12 522 больных коронавирусом.
С 4 апреля по 16 мая специалистами войск РХБЗ Минобороны России совместно с сербскими военными была проведена полная дезинфекция медицинских учреждений и социально значимых объектов в более чем 40 населенных пунктах Сербии. Обработано 376 зданий и сооружений, более 1,685 миллиона квадратных метров внутренних помещений, около 500 тысяч "квадратов" дорог с твердым покрытием.
Восемь врачебно-сестринских бригад приняли участие в осмотре и лечении 881 пациента, инфицированных COVID-19. Российские эпидемиологи и вирусологи провели оценку и анализ эпидемобстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях в более чем 30 городах Сербии.
Минобороны Сербии 9 мая наградило российских военных специалистов медалями и дипломами за вклад в усиление обороноспособности страны.