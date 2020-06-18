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Вучич поблагодарил Лаврова за первый с начала пандемии визит в Сербию
Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за то, что он нанес первый за время пандемии визит в Белград. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:09
небойша стефанович
александр вучич
сергей лавров
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небойша стефанович, александр вучич, сергей лавров, сербия, белград (город), в мире

Вучич поблагодарил Лаврова за первый с начала пандемии визит в Сербию

14:09 18.06.2020
163
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за то, что он нанес первый за время пандемии визит в Белград.
Лавров находится в четверг в Сербии с первым с начала пандемии COVID-19 зарубежным визитом. В программе пребывания встречи с президентом, главой МИД Ивицей Дачичем, патриархом Сербским Иринеем и главой МВД Небойшей Стефановичем.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 12:57
Лавров прибыл в Белград, где проводит встречу с президентом Сербии
"Спасибо за то, что это первый ваш визит во время или по окончанию тяжелейшей фазы COVID-19. Желаем братскому русскому народу и российскому государству победить эту опасную болезнь", - заявил президент Сербии после разговора с главой МИД РФ.
По последним данным сербского минздрава, общее число скончавшихся с начала пандемии - 257 человек. Всего выявлены 12 522 больных коронавирусом.
С 4 апреля по 16 мая специалистами войск РХБЗ Минобороны России совместно с сербскими военными была проведена полная дезинфекция медицинских учреждений и социально значимых объектов в более чем 40 населенных пунктах Сербии. Обработано 376 зданий и сооружений, более 1,685 миллиона квадратных метров внутренних помещений, около 500 тысяч "квадратов" дорог с твердым покрытием.
Восемь врачебно-сестринских бригад приняли участие в осмотре и лечении 881 пациента, инфицированных COVID-19. Российские эпидемиологи и вирусологи провели оценку и анализ эпидемобстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях в более чем 30 городах Сербии.
Минобороны Сербии 9 мая наградило российских военных специалистов медалями и дипломами за вклад в усиление обороноспособности страны.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич во время встречи на полях второго форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине
14 июня, 14:17
Сербия начала подготовку к визиту Путина
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Небойша СтефановичАлександр ВучичСергей ЛавровСербияБелград (город)В мире
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