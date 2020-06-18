Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573123610.html
Посольство России подтвердило, что посол приглашен в МИД Германии
Посольство РФ в Берлине подтвердило, что российский посол Сергей Нечаев приглашен в МИД ФРГ, посещение ведомства состоится во второй половине дня. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:27
генпрокуратура фрг
андрей нечаев
сергей нечаев (дипломат)
хайко маас
германия
грузия
убийство гражданина грузии в берлине
мид германии
берлин (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156195/55/1561955590_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6fa820c293cc7894a4640614c3d68326.jpg
https://ria.ru/20191219/1562589169.html
германия
грузия
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156195/55/1561955590_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6fa820c293cc7894a4640614c3d68326.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156195/55/1561955590_108:0:2839:2048_1400x0_80_0_0_0c5d0af0d34e9a175c616816835d7b1a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156195/55/1561955590_449:0:2497:2048_1400x0_80_0_0_fb2f90678b27694c8a5dd3f6dc9f1995.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
генпрокуратура фрг, андрей нечаев, сергей нечаев (дипломат), хайко маас, германия, грузия, убийство гражданина грузии в берлине, мид германии, берлин (город), в мире

Посольство России подтвердило, что посол приглашен в МИД Германии

14:09 18.06.2020 (обновлено: 14:27 18.06.2020)
731
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Берлине
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 18 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Берлине подтвердило, что российский посол Сергей Нечаев приглашен в МИД ФРГ, посещение ведомства состоится во второй половине дня.
"Посольство России в ФРГ подтверждает, что посол России в ФРГ Сергей Юрьевич Нечаев был приглашен в МИД ФРГ. Посещение запланировано на вторую половину дня", - заявили российским журналистам в дипмиссии.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Нечаев вызван в МИД Германии в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине.
Генпрокуратура ФРГ ранее сообщила, что направила в суд дело гражданина России, который обвиняется в убийстве гражданина Грузии в Берлине в августе 2019 года.
Сотрудники полиции в Берлине
19 декабря 2019, 14:20Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
0000110
Обсудить 0
Генпрокуратура ФРГАндрей НечаевСергей Нечаев (дипломат)Хайко МаасГерманияГрузияУбийство гражданина Грузии в БерлинеМИД ГерманииБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Западу должно быть стыдно за киевских подопечных, считает Лавров
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине
В Германии выдвинули обвинения россиянину по делу об убийстве в Берлине
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили перспективы отмены санкций против России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Москва выступает против попыток пересмотра дейтонских соглашений
Президент РФ Владимир Путин перед началом совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России в режиме видеоконференции
Путин рассказал о звонках внуков в Кремль
Американские флаги в Вашингтоне
Эксперт: в США есть тенденция выбирать в президенты малограмотных людей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал посредничество ЕС между Белградом и Приштиной
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Болтон заявил, что Трамп не подходит для должности президента
Певица Вера Линн
"Любимица армии" певица Вера Линн скончалась в возрасте 103 лет
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич поблагодарил Лаврова за первый с начала пандемии визит в Сербию
Александр Вучич
Сербию ждет тяжелый период по проблеме Косово, заявил Вучич
Афины
В Греции ужесточили штрафы за нарушение санитарных норм
Директор третьего европейского департамента МИД России Сергей Нечаев
Посол ответил на угрозы Германии из-за убийства в Берлине
Кадр из сериала Из жизни капитана Черняева
Умер актер Олег Борецкий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Лента новостейМолния