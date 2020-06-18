https://ria.ru/20200618/1573123610.html
Посольство России подтвердило, что посол приглашен в МИД Германии
Посольство РФ в Берлине подтвердило, что российский посол Сергей Нечаев приглашен в МИД ФРГ, посещение ведомства состоится во второй половине дня. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:09
2020-06-18T14:27
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берлин (город)
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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