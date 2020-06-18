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В Греции ужесточили штрафы за нарушение санитарных норм
Правительство Греции установило новые штрафы и наказания для магазинов и предприятий, которые нарушают санитарные правила, введённые для борьбы с COVID-19. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:09
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коронавирус covid-19, коронавирусы, греция, в мире

В Греции ужесточили штрафы за нарушение санитарных норм

14:09 18.06.2020
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© РИА Новости / СомовАфины
Афины
© РИА Новости / Сомов
Афины. Архивное фото
АФИНЫ, 18 июн - РИА Новости. Правительство Греции установило новые штрафы и наказания для магазинов и предприятий, которые нарушают санитарные правила, введённые для борьбы с COVID-19.
Совместное министерское решение предусматривает административные штрафы от одной до 50 тысяч евро и приостановку работы на 15-90 дней.
Раньше штрафы составляли до 20 тысяч евро.
При первом нарушение предприятие закрывается на 15 дней, на 30 дней при втором нарушении и на 90 дней при третьем нарушении, если оно совершено в течение трех месяцев, и на 60 дней, если оно было в течение шести месяцев.
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Как сообщила пресс-служба правительства, решение унифицирует и рационализирует штрафы для достижения цели, ради которой они были введены, а именно для защиты общественного здоровья и сохранения того, что получено в результате коллективных усилий граждан. Оно предусматривает наказание тех, кто постоянно нарушает санитарные требования и имеет обратную силу, так что не будет двойных стандартов, говорится в сообщении.
Штрафы усилены в то время, как в Греции после отмены ограничительных мер из-за коронавируса стало расти число инфицированных COVID-19 – вместо 10-15 случаев за последние сутки были выявлены 55 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране подтверждены 3203 случая COVID-19, умерли 187 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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