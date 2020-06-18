В Греции ужесточили штрафы за нарушение санитарных норм

АФИНЫ, 18 июн - РИА Новости. Правительство Правительство Греции установило новые штрафы и наказания для магазинов и предприятий, которые нарушают санитарные правила, введённые для борьбы с COVID-19

Совместное министерское решение предусматривает административные штрафы от одной до 50 тысяч евро и приостановку работы на 15-90 дней.

Раньше штрафы составляли до 20 тысяч евро.

При первом нарушение предприятие закрывается на 15 дней, на 30 дней при втором нарушении и на 90 дней при третьем нарушении, если оно совершено в течение трех месяцев, и на 60 дней, если оно было в течение шести месяцев.

Как сообщила пресс-служба правительства, решение унифицирует и рационализирует штрафы для достижения цели, ради которой они были введены, а именно для защиты общественного здоровья и сохранения того, что получено в результате коллективных усилий граждан. Оно предусматривает наказание тех, кто постоянно нарушает санитарные требования и имеет обратную силу, так что не будет двойных стандартов, говорится в сообщении.

Штрафы усилены в то время, как в Греции после отмены ограничительных мер из-за коронавируса стало расти число инфицированных COVID-19 – вместо 10-15 случаев за последние сутки были выявлены 55 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране подтверждены 3203 случая COVID-19, умерли 187 человек.