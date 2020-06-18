Верховный суд объяснил, почему не принял иск о голосовании по Конституции

Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. У Верховного суда нет полномочий рассматривать иск, оспаривающий дату голосования по поправкам к Конституции, заявил РИА Новости глава управления суда по взаимодействию с общественностью и СМИ У Верховного суда нет полномочий рассматривать иск, оспаривающий дату голосования по поправкам к Конституции, заявил РИА Новости глава управления суда по взаимодействию с общественностью и СМИ Павел Одинцов

Так он прокомментировал отказ судьи принять иск Геннадия Рудяка к президенту, опротестовывающий указ от 1 июня о назначении даты голосования.

По словам Одинцова, иск "фактически сводился к обжалованию закона о поправке к Конституции от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ".

"К компетенции Верховного суда отнесены дела об оспаривании нормативных правовых актов ниже уровня федерального закона. Полномочия по рассмотрению заявлений об оспаривании закона о поправке к Конституции у Верховного суда отсутствуют", — заключил Одинцов.

Между тем накануне похожий иск в Верховный суд подали депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, а также политолог Валерий Соловей.

Как пояснил Ступин РИА Новости, истцы считают, что из-за коронавируса проводить голосование в назначенную дату неправильно. При этом само голосование, по их мнению, необходимо.

По словам депутата, ответ от Верховного суда еще не пришел. В его базе документ пока не зарегистрировали.