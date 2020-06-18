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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200618/1573123505.html
Верховный суд объяснил, почему не принял иск о голосовании по Конституции
У Верховного суда нет полномочий рассматривать иск, оспаривающий дату голосования по поправкам к Конституции, заявил РИА Новости глава управления суда по... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:29
голосование по поправкам в конституцию
евгений ступин
сергей шереметьев
павел одинцов
верховный суд рф
политика
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https://ria.ru/20200616/1572955125.html
Голосование по поправкам будет проведено. А его проведения боятся, как огня, те, кто желает видеть Россию управляемой из-за рубежа, раздробленной, нищей.
942
Этих депутатов нужно немедленно уволить и судить. Поправки в конституцию необходимо внести как можно скорее. И сразу же заняться восстановлением страны во всех понятиях. Все кто не хочет видеть Россию суверенной и образцом для остальных - тех под суд, справедливый суд.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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евгений ступин, сергей шереметьев, павел одинцов, верховный суд рф, политика

Верховный суд объяснил, почему не принял иск о голосовании по Конституции

14:08 18.06.2020 (обновлено: 14:29 18.06.2020)
217452
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. У Верховного суда нет полномочий рассматривать иск, оспаривающий дату голосования по поправкам к Конституции, заявил РИА Новости глава управления суда по взаимодействию с общественностью и СМИ Павел Одинцов.
Так он прокомментировал отказ судьи принять иск Геннадия Рудяка к президенту, опротестовывающий указ от 1 июня о назначении даты голосования.
Андрей Климов
Вчера, 13:44Голосование по поправкам в Конституцию
В Совфеде прокомментировали фейки на тему поправок в Конституцию
По словам Одинцова, иск "фактически сводился к обжалованию закона о поправке к Конституции от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ".

"К компетенции Верховного суда отнесены дела об оспаривании нормативных правовых актов ниже уровня федерального закона. Полномочия по рассмотрению заявлений об оспаривании закона о поправке к Конституции у Верховного суда отсутствуют", — заключил Одинцов.

Между тем накануне похожий иск в Верховный суд подали депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, а также политолог Валерий Соловей.
Как пояснил Ступин РИА Новости, истцы считают, что из-за коронавируса проводить голосование в назначенную дату неправильно. При этом само голосование, по их мнению, необходимо.
По словам депутата, ответ от Верховного суда еще не пришел. В его базе документ пока не зарегистрировали.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции назначили на 22 апреля, но затем отложили из-за пандемии коронавируса. Позднее Владимир Путин объявил, что оно состоится 1 июля.
Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции
16 июня, 21:27
Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции
2986010585774
Обсудить 178
Голосование по поправкам в КонституциюЕвгений СтупинСергей ШереметьевПавел ОдинцовВерховный суд РФПолитика
Популярные комментарии
Голосование по поправкам будет проведено. А его проведения боятся, как огня, те, кто желает видеть Россию управляемой из-за рубежа, раздробленной, нищей.
18 июня, 14:46
РКРома Квакин
377143220526
Этих депутатов нужно немедленно уволить и судить. Поправки в конституцию необходимо внести как можно скорее. И сразу же заняться восстановлением страны во всех понятиях. Все кто не хочет видеть Россию суверенной и образцом для остальных - тех под суд, справедливый суд.
18 июня, 14:19
kkardashvv
381334230441
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