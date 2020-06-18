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В Германии выдвинули обвинения россиянину по делу об убийстве в Берлине
Генпрокуратура ФРГ направила в суд дело гражданина России, который обвиняется в убийстве гражданина Грузии в Берлине в августе 2019 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:34
зелимхан хангошвили
убийство гражданина грузии в берлине
россия
генпрокуратура фрг
владимир путин
германия
грузия
в мире
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Что это в Германии так трепетно относятся к террористам?
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353
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зелимхан хангошвили, убийство гражданина грузии в берлине, россия, генпрокуратура фрг, владимир путин, германия, грузия, в мире

В Германии выдвинули обвинения россиянину по делу об убийстве в Берлине

14:11 18.06.2020 (обновлено: 14:34 18.06.2020)
2014
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг над зданием Рейхстага в Берлине
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 18 июн - РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ направила в суд дело гражданина России, который обвиняется в убийстве гражданина Грузии в Берлине в августе 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"Федеральная прокуратура 18 июня 2020 года выдвинула обвинения в камерном суде сената Берлина против российского гражданина Вадима К., известного также как Вадим С. Обвиняемый подозревается в убийстве и нарушении закона об обороте оружия", - говорится в сообщении, там указывается, что россиянин "получил задание... ликвидировать гражданина Грузии чеченского происхождения", это задание он выполнил в Берлине в августе прошлого года.
По версии немецкого следствия, россиянин получил задание "от государственных ведомств правительства Российской Федерации" о ликвидации проживавшего с 2016 года в статусе беженца гражданина Грузии 18 июля 2019 года, убитый возглавлял "чеченскую милицию в борьбе против РФ", говорится в сообщении. Как указано в заявлении генпрокуратуры, убитого гражданина Грузии "российские ведомства причислили... к террористам и обвинили его в членстве в террористической группировке "Кавказский эмират" (запрещена в РФ - ред.)".
По версии немецких следователей, для выполнения задания россиянин 17 августа прошлого года выехал из Москвы в Париж, 20 августа он вылетел из французской столицы в Варшаву. Утром 22 августа он покинул Варшаву и пока не установленным путем прибыл в Берлин, утверждает следствие.
Здание Рейхстаг в котором находится парламент Бундестаг Германии.
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По его данным, для въезда в шенгенскую зону он использовал документы на имя Вадим С., паспорт был выдан 18 июля 2019 года миграционной службой в городе Брянск, 30 июля в этот паспорт была проставлена виза во французском посольстве в Москве. По данным следствия, в парке Тиргартен 23 августа 2020 года Вадим К. подъехал к гражданину Грузии на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Потерпевший скончался на месте. Обвиняемый был задержан вскоре неподалеку от места происшествия. С 24 августа 2019 года он находится в предварительном заключении.
В прошлом году Германия объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое было совершено в германской столице 23 августа. Сразу после убийства в Берлине был задержан подозреваемый, который, по данным прокуратуры, является 49-летним россиянином.
Президент России Владимир Путин заявлял, что вопросы о выдаче Хангошвили, который подозревается в России в террористической деятельности, обсуждались с Германией "на уровне спецслужб неоднократно", однако "официального запроса через прокуратуру действительно не было, потому что наши компетентные органы посчитали это бессмысленным", получив предварительный "отрицательный ответ". Как отмечал ранее российский лидер, убитый в Берлине принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе, а также был одним из организаторов взрывов в московском метро.
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Путин отмечал, что этот человек находился в розыске, Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой его выдать, но не нашла понимания. По его словам, РФ будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться" и помочь немецким коллегам в расследовании.
МИД РФ зимой этого года заявлял, что утверждения властей ФРГ о неудовлетворительном уровне содействия ведомств РФ в расследовании убийства Хангошвили неверны, "контакты по этому делу осуществлялись с конца августа 2019 года по партнерским каналам, установленным между спецслужбами России и Германии".
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Зелимхан ХангошвилиУбийство гражданина Грузии в БерлинеРоссияГенпрокуратура ФРГВладимир ПутинГерманияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Что это в Германии так трепетно относятся к террористам?
18 июня, 14:41
yyar-braz
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