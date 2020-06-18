https://ria.ru/20200618/1573123228.html
Лавров прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях
Все заявления представителей Украины, что минские соглашения по Донбассу не являются обязательными - от лукавого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:04
2020-06-18T14:04
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
сергей лавров
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донецк (донецкая область)
луганск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минские соглашения, ситуация в днр и лнр, сергей лавров, совет безопасности оон, донецк (донецкая область), луганск, белград (город), в мире