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Лавров прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях
Все заявления представителей Украины, что минские соглашения по Донбассу не являются обязательными - от лукавого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:04
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
сергей лавров
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минские соглашения, ситуация в днр и лнр, сергей лавров, совет безопасности оон, донецк (донецкая область), луганск, белград (город), в мире

Лавров прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях

14:04 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 июн - РИА Новости. Все заявления представителей Украины, что минские соглашения по Донбассу не являются обязательными - от лукавого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас есть единственная "красная линия" в том, что касается усилий по урегулированию кризиса на востоке Украины. Она заключается в необходимости строго, полностью и в соответствующей последовательности выполнять минские договоренности, как они были подписаны всеми, в том числе представителями Киева, Донецка и Луганска, и как они были без изменений утверждены Совбезом ООН. Заявления, которые мы слышим от официальных украинских представителей, что эти решения не носят обязательного характера, - это все от лукавого. Либо от незнания предмета - такое тоже вполне допускаю", - заявил Лавров на брифинге в Белграде.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРСергей ЛавровСовет Безопасности ООНДонецк (Донецкая область)ЛуганскБелград (город)В мире
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