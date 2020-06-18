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Путин рассказал о звонках внуков в Кремль
Президент России Владимир Путин рассказал, что его внуки могут позвонить ему на работу в Кремль. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:48
владимир путин
общество
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У пожилых, у которых Путин отнял годы пенсии и деньги, тоже нет времени, чтобы растить, общаться, воспитывать своих внуков - им приходится работать до 65, что совсем не просто. А внуки подождут.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, общество

Путин рассказал о звонках внуков в Кремль

14:04 18.06.2020 (обновлено: 15:48 18.06.2020)
144870
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин перед началом совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его внуки могут позвонить ему на работу в Кремль.
"Дозвониться могут, они дозваниваются", - сказал он в интервью в фильме "Россия.Кремль.Путин", отвечая на вопрос, могут ли ему в Кремль позвонить внуки. Анонс программы опубликован в четверг.
В 2017 году во время "прямой линии" Путин рассказывал о том, что у него недавно родился второй внук, а старший ходит в детский сад.
Расширенную версию интервью можно увидеть в воскресенье в 22.00 на телеканале "Россия 1".
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
7 июня 2018, 16:48
Путин признался, что ему не хватает времени на общение с внуками
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Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
У пожилых, у которых Путин отнял годы пенсии и деньги, тоже нет времени, чтобы растить, общаться, воспитывать своих внуков - им приходится работать до 65, что совсем не просто. А внуки подождут.
18 июня, 14:21
ВКВасилий Коновалов
1874182144
Качественный наброс, сейчас у либшизы подгорит
18 июня, 14:38
Олег Иволгин
1162570370
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