https://ria.ru/20200618/1573123201.html
Путин рассказал о звонках внуков в Кремль
Президент России Владимир Путин рассказал, что его внуки могут позвонить ему на работу в Кремль. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:04
2020-06-18T15:48
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20180607/1522290334.html
Василий Коновалов
У пожилых, у которых Путин отнял годы пенсии и деньги, тоже нет времени, чтобы растить, общаться, воспитывать своих внуков - им приходится работать до 65, что совсем не просто. А внуки подождут.
346
Олег Иволгин
Качественный наброс, сейчас у либшизы подгорит
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество