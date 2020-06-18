Путин рассказал о звонках внуков в Кремль

Президент РФ Владимир Путин перед началом совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России в режиме видеоконференции

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин рассказал, что его внуки могут позвонить ему на работу в Кремль.

"Дозвониться могут, они дозваниваются", - сказал он в интервью в фильме "Россия.Кремль.Путин", отвечая на вопрос, могут ли ему в Кремль позвонить внуки. Анонс программы опубликован в четверг.

В 2017 году во время "прямой линии" Путин рассказывал о том, что у него недавно родился второй внук, а старший ходит в детский сад.