В МИД оценили перспективы отмены санкций против России

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. О скорой отмене европейских санкций в отношении России говорить не приходится, но страна научилась с ними жить, заявил директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ О скорой отмене европейских санкций в отношении России говорить не приходится, но страна научилась с ними жить, заявил директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец , комментируя планируемое очередное продление санкций.

"Они продлеваются регулярно, раз в полгода, ничего нового в этом нет. Перспективы их отмены более чем туманны", - сказал он в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений" "ЕС нового поколения", стратегическая автономия: мифы или реальность?"

"Рассчитывать, что санкции отменят в ближайшее время, наверное, не приходится. Ещё раз скажу, что мы с Евросоюзом эту тему даже не обсуждаем. Не мы санкции вводили, и не нам просить об их отмене", - отметил Кобринец.

Он напомнил, что в Евросоюзе есть группа стран, которые откровенно говорят о контрпродуктивности санкций, но есть группа стран, которые говорят о том, что надо сделать все возможное для того, чтобы эти санкции сохранить.

"В принципе под санкциями, хотя это и тяжело, и вредит во многом нашей экономике, но жить мы научились", - сказал он.