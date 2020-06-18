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В МИД оценили перспективы отмены санкций против России
О скорой отмене европейских санкций в отношении России говорить не приходится, но страна научилась с ними жить, заявил директор департамента Общеевропейского... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:02
николай кобринец
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РИА Новости
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353
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николай кобринец, евросоюз, москва, европа, украина, в мире

В МИД оценили перспективы отмены санкций против России

14:02 18.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. О скорой отмене европейских санкций в отношении России говорить не приходится, но страна научилась с ними жить, заявил директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец, комментируя планируемое очередное продление санкций.
"Они продлеваются регулярно, раз в полгода, ничего нового в этом нет. Перспективы их отмены более чем туманны", - сказал он в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений" "ЕС нового поколения", стратегическая автономия: мифы или реальность?"
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"Рассчитывать, что санкции отменят в ближайшее время, наверное, не приходится. Ещё раз скажу, что мы с Евросоюзом эту тему даже не обсуждаем. Не мы санкции вводили, и не нам просить об их отмене", - отметил Кобринец.
Он напомнил, что в Евросоюзе есть группа стран, которые откровенно говорят о контрпродуктивности санкций, но есть группа стран, которые говорят о том, что надо сделать все возможное для того, чтобы эти санкции сохранить.
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"В принципе под санкциями, хотя это и тяжело, и вредит во многом нашей экономике, но жить мы научились", - сказал он.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в Европе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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Николай КобринецЕвросоюзМоскваЕвропаУкраинаВ мире
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