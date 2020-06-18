Лавров: Москва выступает против попыток пересмотра дейтонских соглашений

"Мы также обменялись мнениями по ситуации на Балканах, в том числе в связи с предстоящим 25-летием Дейтонских соглашений и ряда других событий. И мы, и наши сербские друзья едины в том, что и в этой ситуации мы будем всячески противодействовать попыткам пересмотреть эти решения. Это будет идти в русле тех усилий, которые некоторые наши коллеги в этом регионе предпринимают с целью переписать историю. Мы не допустим попыток переписывать историю ни Второй мировой войны, ни тех событий, которые происходили на Балканах 25 лет назад", - сказал Лавров.