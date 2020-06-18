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Лавров: Москва выступает против попыток пересмотра дейтонских соглашений
Москва будет всячески противостоять попыткам пересмотра Дейтонских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с президентом Сербии... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:03
александр вучич
сербия
босния и герцеговина
сергей лавров
москва
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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александр вучич, сербия, босния и герцеговина, сергей лавров, москва, в мире

Лавров: Москва выступает против попыток пересмотра дейтонских соглашений

14:02 18.06.2020 (обновлено: 14:03 18.06.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 июн - РИА Новости. Москва будет всячески противостоять попыткам пересмотра Дейтонских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.
"Мы также обменялись мнениями по ситуации на Балканах, в том числе в связи с предстоящим 25-летием Дейтонских соглашений и ряда других событий. И мы, и наши сербские друзья едины в том, что и в этой ситуации мы будем всячески противодействовать попыткам пересмотреть эти решения. Это будет идти в русле тех усилий, которые некоторые наши коллеги в этом регионе предпринимают с целью переписать историю. Мы не допустим попыток переписывать историю ни Второй мировой войны, ни тех событий, которые происходили на Балканах 25 лет назад", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы два образования - Федерация БиГ и Республика Сербская. Во главе двухсоставного государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 13:48
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Александр ВучичСербияБосния и ГерцеговинаСергей ЛавровМоскваВ мире
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