ПДК алюминия в реке возле Умбозера в Заполярье превышена почти в 70 раз

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Предельно допустимая концентрация алюминия в акватории реки Вуоннемйок, которая впадает в Умбозеро Мурманской области, превышает норму почти в 70 раз, рассказал РИА Новости в четверг представитель экстренных служб региона.
Накануне сообщалось, что пятно неизвестного происхождения мутно-бирюзового цвета образовалось на поверхности Умбозера, источник загрязнения - предположительно, заброшенная шахта, принадлежащая ЗАО "Ловозерский горно-обогатительный комбинат", который является банкротом. С воздуха видно, что по водотокам в Умбозеро с западной стороны поступает вода мутно-бирюзового цвета, из-за чего происходит окрашивание акватории примерно в 15-20 метрах от берега.
"Взяты пробы воды в акватории реки Вуоннемйок, где зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации алюминия в воде в 67 раз", - сказал собеседник агентства.
Как ранее уточнили РИА Новости в региональном МЧС, обеспечение водой поселков вокруг Умбозера проводится из подземных источников, а ближайший водозабор находится более чем в 100 километрах от места загрязнения.