Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573122800.html
ПДК алюминия в реке возле Умбозера в Заполярье превышена почти в 70 раз
Предельно допустимая концентрация алюминия в акватории реки Вуоннемйок, которая впадает в Умбозеро Мурманской области, превышает норму почти в 70 раз, рассказал РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:16
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мурманская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573123543_0:75:800:525_1400x0_80_0_0_23e582b7a8094c0dc5d7dbb56491f606.jpg
https://ria.ru/20200616/1573001795.html
мурманская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573123543_0:75:800:525_1400x0_80_0_0_23e582b7a8094c0dc5d7dbb56491f606.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573123543_0:0:800:600_1400x0_80_0_0_7d7ccba1532340a0d82d936dc69ac92c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573123543_100:0:700:600_1400x0_80_0_0_6fbdc67b9606304454863590a4085bd2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область, происшествия

ПДК алюминия в реке возле Умбозера в Заполярье превышена почти в 70 раз

13:59 18.06.2020 (обновлено: 14:16 18.06.2020)
280
© Фото : ГУ МЧС России по Мурманской областиМониторинг ситуации с пятном неизвестного происхождения в акватории Умбозера в Мурманской области
Мониторинг ситуации с пятном неизвестного происхождения в акватории Умбозера в Мурманской области
© Фото : ГУ МЧС России по Мурманской области
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Предельно допустимая концентрация алюминия в акватории реки Вуоннемйок, которая впадает в Умбозеро Мурманской области, превышает норму почти в 70 раз, рассказал РИА Новости в четверг представитель экстренных служб региона.
Накануне сообщалось, что пятно неизвестного происхождения мутно-бирюзового цвета образовалось на поверхности Умбозера, источник загрязнения - предположительно, заброшенная шахта, принадлежащая ЗАО "Ловозерский горно-обогатительный комбинат", который является банкротом. С воздуха видно, что по водотокам в Умбозеро с западной стороны поступает вода мутно-бирюзового цвета, из-за чего происходит окрашивание акватории примерно в 15-20 метрах от берега.
"Взяты пробы воды в акватории реки Вуоннемйок, где зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации алюминия в воде в 67 раз", - сказал собеседник агентства.
Как ранее уточнили РИА Новости в региональном МЧС, обеспечение водой поселков вокруг Умбозера проводится из подземных источников, а ближайший водозабор находится более чем в 100 километрах от места загрязнения.
Промышленный порт Череповецкого металлургического комбината
16 июня, 14:10
Разлив бензола произошел на Череповецком металлургическом комбинате
000146
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Мурманская областьПроисшествия
Рекомендуем
Мониторинг ситуации с пятном неизвестного происхождения в акватории Умбозера в Мурманской области
В экстренных службах назвали возможную причину появления пятна в Умбозере
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Петербурге иномарка сбила двух женщин и четырех девочек
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Москва выступает против попыток пересмотра дейтонских соглашений
Певица Вера Линн
"Любимица армии" певица Вера Линн скончалась в возрасте 103 лет
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Улан-Удэ завершили следствие по делу о подготовке нападения на техникум
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили перспективы отмены санкций против России
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Адвокат назвал возможную сумму компенсации семье Захарова от Ефремова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Болтон заявил, что Трамп не подходит для должности президента
Туристы на торговой улице в центре Бодрума
Выяснилось, чего будут бояться в путешествиях туристы после пандемии
Мониторинг ситуации с пятном неизвестного происхождения в акватории Умбозера в Мурманской области
Разливов загрязняющих веществ рядом с Умбозером пока не выявили
Поезд Московского центрального диаметра
Пассажиропоток на МЦД вырос на почти на 35% после снятия самоизоляции
Президент РФ Владимир Путин перед началом совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России в режиме видеоконференции
Путин рассказал о звонках внуков в Кремль
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь на заседании Пресненского городского суда города Москвы
Внук экс-губернатора Ишаева объяснил алкоголь в крови после ДТП
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Берлин надеется на успех венских переговоров по контролю над вооружениями
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Лента новостейМолния