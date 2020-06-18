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Пассажиропоток на МЦД вырос на почти на 35% после снятия самоизоляции
Пассажиропоток на Московских центральных диаметрах вырос на 34,6%, до 2,2 миллиона человек после снятия режима самоизоляции – с 9 по 17 июня, сообщает... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:58
сергей собянин
московская область (подмосковье)
мосгортранс
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей собянин, московская область (подмосковье), мосгортранс, общество

Пассажиропоток на МЦД вырос на почти на 35% после снятия самоизоляции

13:58 18.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПоезд Московского центрального диаметра
Поезд Московского центрального диаметра
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Поезд Московского центрального диаметра. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пассажиропоток на Московских центральных диаметрах вырос на 34,6%, до 2,2 миллиона человек после снятия режима самоизоляции – с 9 по 17 июня, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в четверг.
"Пассажиры постепенно возвращаются на МЦД. Это связано с отменой пропускного режима и поэтапным снятием ограничений в Москве и Московской области. С 9 по 17 июня по диаметрам пассажиры совершили 2,2 миллиона поездок, что на 34,6% больше, чем за предшествующий аналогичный период. Однако общий пассажиропоток ниже на 38,1% относительно прошлогоднего показателя. Мы просим пассажиров ответственно относится к своему здоровью и окружающих и при поездках в общественном транспорте не забывать пользоваться масками и перчатками", – рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что на МЦД проводится усиленная санитарная обработка. Двенадцать раз в сутки дезинфицируют все поверхности, с которыми контактируют пассажиры: поручни эскалаторов, двери турникетных павильонов, автоматы по продаже билетов, кассовые окна. На станциях установили автоматические устройства с антисептиком для обработки рук. Каждый пассажир может воспользоваться ими бесконтактно.
"Трижды в день обрабатывают подвижной состав, в том числе "холодным туманом", который проникает во все труднодоступные места и уничтожает до 100% микробов. Также в поездах "Иволга" работают системы обеззараживания воздуха", - отметили в ведомстве.
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С 9 июня в Москве согласно указу мэра Сергея Собянина завершился режим самоизоляции. Отменены графики прогулок, жители города, включая людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями могут свободно передвигаться по столице. Также отменены пропуска для поездок на транспорте, вновь заработали социальные карты, и льготники могут воспользоваться правом бесплатного проезда. Продлить срок действия неиспользованных проездных билетов можно с 12 июня в кассах метро и "Мосгортранс". Несмотря на отмену режима самоизоляции, в Москве сохраняются требования по масочно-перчаточному режиму, в том числе для поездок в общественном транспорте.
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Сергей СобянинМосковская область (Подмосковье)МосгортрансОбщество
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