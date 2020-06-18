Пассажиропоток на МЦД вырос на почти на 35% после снятия самоизоляции

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пассажиропоток на Московских центральных диаметрах вырос на 34,6%, до 2,2 миллиона человек после снятия режима самоизоляции – с 9 по 17 июня, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в четверг.

"Пассажиры постепенно возвращаются на МЦД. Это связано с отменой пропускного режима и поэтапным снятием ограничений в Москве Московской области . С 9 по 17 июня по диаметрам пассажиры совершили 2,2 миллиона поездок, что на 34,6% больше, чем за предшествующий аналогичный период. Однако общий пассажиропоток ниже на 38,1% относительно прошлогоднего показателя. Мы просим пассажиров ответственно относится к своему здоровью и окружающих и при поездках в общественном транспорте не забывать пользоваться масками и перчатками", – рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что на МЦД проводится усиленная санитарная обработка. Двенадцать раз в сутки дезинфицируют все поверхности, с которыми контактируют пассажиры: поручни эскалаторов, двери турникетных павильонов, автоматы по продаже билетов, кассовые окна. На станциях установили автоматические устройства с антисептиком для обработки рук. Каждый пассажир может воспользоваться ими бесконтактно.

"Трижды в день обрабатывают подвижной состав, в том числе "холодным туманом", который проникает во все труднодоступные места и уничтожает до 100% микробов. Также в поездах "Иволга" работают системы обеззараживания воздуха", - отметили в ведомстве.