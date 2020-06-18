Берлин надеется на успех венских переговоров по контролю над вооружениями

"За последнее время у нас произошло несколько неудач по части договоров о разоружении - ДРСМД, недавно Договор по открытому небу. Поэтому СНВ - один из оставшихся важных столпов архитектуры контроля над вооружениями. Я был бы рад, если эти переговоры будут успешными и приведут к сохранению того, что уже имеется в архитектуре контроля над вооружениями и, возможно, что-то еще добавится", - сказал Маас на пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским коллегой в Вене.