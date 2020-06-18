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Берлин надеется на успех венских переговоров по контролю над вооружениями
Глава МИД Германии Хайко Маас в четверг выразил надежду, что переговоры РФ и США по контролю над вооружениями, запланированные на 22 июня в Вене, пройдут... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:56
россия
маршалл биллингсли
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сергей рябков
германия
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россия, маршалл биллингсли, хайко маас, сергей рябков, германия, сша, безопасность, в мире

Берлин надеется на успех венских переговоров по контролю над вооружениями

13:56 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Архивное фото
ВЕНА, 18 июн - РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас в четверг выразил надежду, что переговоры РФ и США по контролю над вооружениями, запланированные на 22 июня в Вене, пройдут успешно.
"За последнее время у нас произошло несколько неудач по части договоров о разоружении - ДРСМД, недавно Договор по открытому небу. Поэтому СНВ - один из оставшихся важных столпов архитектуры контроля над вооружениями. Я был бы рад, если эти переговоры будут успешными и приведут к сохранению того, что уже имеется в архитектуре контроля над вооружениями и, возможно, что-то еще добавится", - сказал Маас на пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским коллегой в Вене.
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее подтвердил РИА Новости, что межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня.
В минувший понедельник спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что договорился с Рябковым о переговорах относительно времени и места переговоров по ядерному оружию в июне. Он уточнил, что на переговоры приглашен также представитель КНР. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во вторник заявила, что Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию.
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РоссияМаршалл БиллингслиХайко МаасСергей РябковГерманияСШАБезопасностьВ мире
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