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ВОЗ оценит эффективность используемых при ВИЧ лекарств для борьбы с COVID
Всемирная организация здравоохранения изучает эффективность комбинации лекарств лапиновир и ретиновир, используемых при ВИЧ, в борьбе с COVID-19, даст... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:56
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, воз, в мире

ВОЗ оценит эффективность используемых при ВИЧ лекарств для борьбы с COVID

13:55 18.06.2020 (обновлено: 13:56 18.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковЛиния по производству твердых таблеток
Линия по производству твердых таблеток
© РИА Новости / Валерий Мельников
Линия по производству твердых таблеток. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 18 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения изучает эффективность комбинации лекарств лапиновир и ретиновир, используемых при ВИЧ, в борьбе с COVID-19, даст предварительную оценку в ближайшее время, заявила главный исследователь ВОЗ Сумия Сваминатан.
"Наша экспертная группа изучила много лекарств и рекомендовала четыре или пять из них для клинических испытаний. Таким образом, у тестов Солидарности появилось четыре направления. Это гидроксилхлорохин, ремдесивир – новое лекарство, которое использовалось против Эболы, комбинация лапиновира и ретиновира и лапиновир и ретиновир с интерфероном. Эти тесты начались в конце марта, и на данный момент у нас записалось 4,5 тысячи пациентов", - сказала она на брифинге в Женеве.
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По ее словам, эксперты пришли к выводу, что использование гидроксилхлорокина не снижает уровень смертности, и поэтому не может считаться эффективным лекарством от COVID-19.
"Теперь мы смотрим на промежуточные результаты испытаний на другом направлении – лапиновира и ретиновира. Чтобы посмотреть, есть ли там сигналы. Мы хотим получить четкий ответ на свой вопрос – приводит ли это лекарство к сокращению смертности, или нет. Или если нет, есть ли у него другой положительный эффект, к примеру, сокращение пациентов на вентиляции легких. Если эффект есть, то ты хотим, чтобы наши пациенты получили это лекарство. Но если нет, мы хотим, чтобы все знали, что нет нужды продолжать", - сказала она.
Эксперт подчеркнула, что ВОЗ в ближайшее время сможет высказать предварительные оценки использования лапиновира и ретиновира. Кроме того, ВОЗ рассматривает новые лекарства или методы лечений можно будет добавить в тесты Соолидарности для оценки эффективности.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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