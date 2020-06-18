ВОЗ оценит эффективность используемых при ВИЧ лекарств для борьбы с COVID

"Наша экспертная группа изучила много лекарств и рекомендовала четыре или пять из них для клинических испытаний. Таким образом, у тестов Солидарности появилось четыре направления. Это гидроксилхлорохин, ремдесивир – новое лекарство, которое использовалось против Эболы, комбинация лапиновира и ретиновира и лапиновир и ретиновир с интерфероном. Эти тесты начались в конце марта, и на данный момент у нас записалось 4,5 тысячи пациентов", - сказала она на брифинге в Женеве.

"Теперь мы смотрим на промежуточные результаты испытаний на другом направлении – лапиновира и ретиновира. Чтобы посмотреть, есть ли там сигналы. Мы хотим получить четкий ответ на свой вопрос – приводит ли это лекарство к сокращению смертности, или нет. Или если нет, есть ли у него другой положительный эффект, к примеру, сокращение пациентов на вентиляции легких. Если эффект есть, то ты хотим, чтобы наши пациенты получили это лекарство. Но если нет, мы хотим, чтобы все знали, что нет нужды продолжать", - сказала она.