ВОЗ оценит эффективность используемых при ВИЧ лекарств для борьбы с COVID

ЖЕНЕВА, 18 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения изучает эффективность комбинации лекарств лапиновир и ретиновир, используемых при ВИЧ, в борьбе с COVID-19, даст предварительную оценку в ближайшее время, заявила главный исследователь ВОЗ Сумия Сваминатан.
"Наша экспертная группа изучила много лекарств и рекомендовала четыре или пять из них для клинических испытаний. Таким образом, у тестов Солидарности появилось четыре направления. Это гидроксилхлорохин, ремдесивир – новое лекарство, которое использовалось против Эболы, комбинация лапиновира и ретиновира и лапиновир и ретиновир с интерфероном. Эти тесты начались в конце марта, и на данный момент у нас записалось 4,5 тысячи пациентов", - сказала она на брифинге в Женеве.
По ее словам, эксперты пришли к выводу, что использование гидроксилхлорокина не снижает уровень смертности, и поэтому не может считаться эффективным лекарством от COVID-19.
"Теперь мы смотрим на промежуточные результаты испытаний на другом направлении – лапиновира и ретиновира. Чтобы посмотреть, есть ли там сигналы. Мы хотим получить четкий ответ на свой вопрос – приводит ли это лекарство к сокращению смертности, или нет. Или если нет, есть ли у него другой положительный эффект, к примеру, сокращение пациентов на вентиляции легких. Если эффект есть, то ты хотим, чтобы наши пациенты получили это лекарство. Но если нет, мы хотим, чтобы все знали, что нет нужды продолжать", - сказала она.
Эксперт подчеркнула, что ВОЗ в ближайшее время сможет высказать предварительные оценки использования лапиновира и ретиновира. Кроме того, ВОЗ рассматривает новые лекарства или методы лечений можно будет добавить в тесты Соолидарности для оценки эффективности.
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