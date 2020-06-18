Пакистан выразил Индии протест из-за ситуации в Кашмире

Внешнеполитическое ведомство страны отметило, что "такие бессмысленные действия, явно нарушающие соглашение о прекращении огня 2003 года и полностью игнорирующие международное право в области прав человека и международные нормы, еще больше ухудшают и без того напряженную атмосферу".