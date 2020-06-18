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Пакистан выразил Индии протест из-за ситуации в Кашмире
МИД Пакистана выразил протест временному поверенному в делах посольства Индии в связи с нарушением режима прекращения огня в Кашмире. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:52
кашмир
мид пакистана‎
нью-дели
индия
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кашмир, мид пакистана‎, нью-дели, индия, в мире

Пакистан выразил Индии протест из-за ситуации в Кашмире

13:52 18.06.2020
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© РИА Новости / Евгений БезекаНью-Дели. Индия
Нью-Дели. Индия
© РИА Новости / Евгений Безека
Нью-Дели. Индия. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. МИД Пакистана выразил протест временному поверенному в делах посольства Индии в связи с нарушением режима прекращения огня в Кашмире.
"Временный поверенный в делах посольства Индии Гаурав Ахлувалия был вызван … чтобы зарегистрировать решительный протест Пакистана в связи с нарушениями режима прекращения огня индийскими силами вдоль линии контроля 17 июня 2020 года, в результате чего были убиты четыре ни в чем не повинных мирных жителя и серьезно ранен один", - говорится в заявлении МИД Пакистана.
Внешнеполитическое ведомство страны отметило, что "такие бессмысленные действия, явно нарушающие соглашение о прекращении огня 2003 года и полностью игнорирующие международное право в области прав человека и международные нормы, еще больше ухудшают и без того напряженную атмосферу".
Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат). Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции в Нью-Дели, Индия. 25 февраля 2020
25 февраля, 15:55
Трамп готов выступить посредником в урегулировании в Кашмире
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КашмирМИД Пакистана‎Нью-ДелиИндияВ мире
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