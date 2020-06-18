Адвокат назвал возможную сумму компенсации семье Захарова от Ефремова

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, может выплатить семье погибшего Сергея Захарова до трех миллионов рублей, считает адвокат Александр Мельцев.
По его словам, в России сумма взыскания материального и морального ущерба в ДТП не превышает трех миллионов даже в том случае, если у погибшего были иждивенцы.
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"Размер добровольной компенсации решается в индивидуальном порядке. В среднем это сумма порядка двух-трех миллионов рублей", — сказал Мельцев в комментарии Ura.ru.
ДТП со смертельным исходом произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.