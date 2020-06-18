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Адвокат назвал возможную сумму компенсации семье Захарова от Ефремова
Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, может выплатить семье погибшего Сергея Захарова до трех миллионов рублей, считает адвокат... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:17
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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36
Я сделал небольшой расчёт. С учётом средней зп в Москве 60 тыс. руб. и средним сроком жизни мужчин 73 года компенсация должна составить минимум 12 млн. руб. А по хорошему плюс и ежемесячный пенсион для матери погибшего в 30 тыс. руб.
35
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат назвал возможную сумму компенсации семье Захарова от Ефремова

13:50 18.06.2020 (обновлено: 15:17 18.06.2020)
143287
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, может выплатить семье погибшего Сергея Захарова до трех миллионов рублей, считает адвокат Александр Мельцев.
По его словам, в России сумма взыскания материального и морального ущерба в ДТП не превышает трех миллионов даже в том случае, если у погибшего были иждивенцы.
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"Размер добровольной компенсации решается в индивидуальном порядке. В среднем это сумма порядка двух-трех миллионов рублей", — сказал Мельцев в комментарии Ura.ru.

ДТП со смертельным исходом произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Диана Арбенина
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29671224208
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ещё одна птица говорун появилась..... Семья не раз заявляла что деньги не возьмёт! Но эти клоуны продолжают разогревать информационное пространство...
18 июня, 14:59
Арсений Новиков
3020004
Я сделал небольшой расчёт. С учётом средней зп в Москве 60 тыс. руб. и средним сроком жизни мужчин 73 года компенсация должна составить минимум 12 млн. руб. А по хорошему плюс и ежемесячный пенсион для матери погибшего в 30 тыс. руб.
18 июня, 14:24
yyyu55 yu55
2510009
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