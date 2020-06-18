В МИД рассчитывают, что "Северный поток — 2" будет достроен

"Здесь я личную оценку высказываю: "Северный поток — 2" будет достроен, может быть, с трудностями, но в строй будет введен. Такое мое личное мнение", - сказал он в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений" "ЕС нового поколения", стратегическая автономия: мифы или реальность?"