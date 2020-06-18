В МИД рассчитывают, что "Северный поток — 2" будет достроен

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В МИД РФ рассчитывают, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на давление США, заявил директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец.
"Здесь я личную оценку высказываю: "Северный поток — 2" будет достроен, может быть, с трудностями, но в строй будет введен. Такое мое личное мнение", - сказал он в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений" "ЕС нового поколения", стратегическая автономия: мифы или реальность?"
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Кобринец напомнил, что в Германии уже обсуждают возможность ответных санкций в отношении США. "Западная Европа, прежде всего Германия, заинтересованы во второй ветке "Северного потока", под этим лежит очевидный экономический интерес. Европейцы - люди не менее прагматичные, чем американцы, и, надеюсь, не позволят себе, извините за выражение, "втюхать" более дорогой сжиженный природный газ из США взамен трубопроводного из России", - отметил он.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
В начале июня в сенат США был внесен новый законопроект о санкциях против "Северного потока — 2". Он предлагает вводить санкции против страховщиков судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
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