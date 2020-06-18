Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573121960.html
В МИД рассчитывают, что "Северный поток — 2" будет достроен
В МИД РФ рассчитывают, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на давление США, заявил директор департамента Общеевропейского... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:48
россия
николай кобринец
тед круз (сенатор от штата техас)
северный поток — 2
балтийское море
северный поток
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852626_186:611:2740:2048_1400x0_80_0_0_0aa3090393018da27b5a659a28d02938.jpg
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
https://ria.ru/20200616/1572995832.html
2
россия
балтийское море
сша
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852626_186:611:2740:2048_1400x0_80_0_0_0aa3090393018da27b5a659a28d02938.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852626_221:0:2952:2048_1400x0_80_0_0_05823e855d9ec4f713ab186ae7ceece1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852626_782:559:2271:2048_1400x0_80_0_0_afa6d70daa05f997620ba13948e70d3b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, николай кобринец, тед круз (сенатор от штата техас), северный поток — 2, балтийское море, северный поток, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, украина, в мире

В МИД рассчитывают, что "Северный поток — 2" будет достроен

13:48 18.06.2020
1059
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В МИД РФ рассчитывают, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на давление США, заявил директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец.
"Здесь я личную оценку высказываю: "Северный поток — 2" будет достроен, может быть, с трудностями, но в строй будет введен. Такое мое личное мнение", - сказал он в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений" "ЕС нового поколения", стратегическая автономия: мифы или реальность?"
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
Кобринец напомнил, что в Германии уже обсуждают возможность ответных санкций в отношении США. "Западная Европа, прежде всего Германия, заинтересованы во второй ветке "Северного потока", под этим лежит очевидный экономический интерес. Европейцы - люди не менее прагматичные, чем американцы, и, надеюсь, не позволят себе, извините за выражение, "втюхать" более дорогой сжиженный природный газ из США взамен трубопроводного из России", - отметил он.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
В начале июня в сенат США был внесен новый законопроект о санкциях против "Северного потока — 2". Он предлагает вводить санкции против страховщиков судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
Председатель партии Левые Клаус Эрнст
16 июня, 12:55
В Германии призвали не лепетать в ответ на санкции США
1541012
Обсудить 2
РоссияНиколай КобринецТед Круз (сенатор от штата Техас)Северный поток — 2Балтийское мореСеверный потокМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили перспективы отмены санкций против России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях
Президент Сербии Александр Вучич
Для любого решения по Косово нужно согласие России, считает Вучич
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Западу должно быть стыдно за киевских подопечных, считает Лавров
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Адвокат назвал возможную сумму компенсации семье Захарова от Ефремова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Форсировать "нормализацию" в Косово контрпродуктивно, уверен Лавров
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Болтон заявил, что Трамп не подходит для должности президента
Кадр из сериала Из жизни капитана Черняева
Умер актер Олег Борецкий
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Москва выступает против попыток пересмотра дейтонских соглашений
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
"Нафтогаз" захотел добывать нефть и газ рядом с Крымом
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Улан-Удэ завершили следствие по делу о подготовке нападения на техникум
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
Президент Азербайджана не сможет присутствовать на параде Победы в Москве
Президент РФ Владимир Путин перед началом совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России в режиме видеоконференции
Путин рассказал о звонках внуков в Кремль
Крым
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Петербурге иномарка сбила двух женщин и четырех девочек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
Лента новостейМолния