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Форсировать "нормализацию" в Косово контрпродуктивно, уверен Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что форсировать "окончательную нормализацию" в Косово и создавать искусственные сроки контрпродуктивно. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:14
александр вучич
сергей лавров
сербия
косово
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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александр вучич, сергей лавров, сербия, косово, в мире

Форсировать "нормализацию" в Косово контрпродуктивно, уверен Лавров

13:48 18.06.2020 (обновлено: 14:14 18.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что форсировать "окончательную нормализацию" в Косово и создавать искусственные сроки контрпродуктивно.
"Считаем, что форсировать так называемую "окончательную нормализацию", подгонять ее под какие-либо искусственные сроки было бы контрпродуктивно", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.
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Лавров ранее рассказал, что во время визита намерен обсудить с руководством страны проблему отношений Белграда и Приштины, в том числе и последнее предложение Белого дома провести в Вашингтоне встречу лидеров Сербии и Косово 27 июня.
Он отметил, что Москва примет любой вариант косовского урегулирования, с которым согласится Белград, однако не хотелось бы, чтобы его договоренности с Косово оставались на бумаге как и предыдущие. Министр пояснил, что он имеет ввиду договоренности более чем пятилетней давности о создании сообщества сербских муниципалитетов в Косово, а также договоренности о начале судебного процесса над боевиками Освободительной армии Косово по обвинениям в торговле человеческими органами.
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