Форсировать "нормализацию" в Косово контрпродуктивно, уверен Лавров

Лавров ранее рассказал, что во время визита намерен обсудить с руководством страны проблему отношений Белграда и Приштины, в том числе и последнее предложение Белого дома провести в Вашингтоне встречу лидеров Сербии и Косово 27 июня.

Он отметил, что Москва примет любой вариант косовского урегулирования, с которым согласится Белград, однако не хотелось бы, чтобы его договоренности с Косово оставались на бумаге как и предыдущие. Министр пояснил, что он имеет ввиду договоренности более чем пятилетней давности о создании сообщества сербских муниципалитетов в Косово, а также договоренности о начале судебного процесса над боевиками Освободительной армии Косово по обвинениям в торговле человеческими органами.