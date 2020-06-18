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Распространение нового коронавируса
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Росздравнадзор прокомментировал данные о смертности медиков с COVID-19
В пресс-службе Росздравнадзора заявили, что данные о смертности медиков в России от COVID-19, которые ранее озвучила глава ведомства Алла Самойлова, не... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:18
распространение нового коронавируса
алла самойлова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1400x0_80_0_0_69f4a0f6135e95ea9ea1d5fab5ccaf81.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
алла самойлова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество

Росздравнадзор прокомментировал данные о смертности медиков с COVID-19

13:47 18.06.2020 (обновлено: 19:18 18.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна
Врач у окна
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач у окна. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В пресс-службе Росздравнадзора заявили, что данные о смертности медиков в России от COVID-19, которые ранее озвучила глава ведомства Алла Самойлова, не официальные.
"Речь шла о данных, циркулирующих в сети интернет. В то же время каждый случай заболевания или гибели медицинского работника, заразившегося коронавирусом при исполнении служебных обязанностей, становится объектом внимания специальной комиссии, по ним проводится расследование", — отметили в пресс-службе.
Ранее Самойлова на Всероссийской онлайн-конференции по поводу Дня медицинского работника заявила, что в стране умерли 489 медицинских работников с коронавирусом.
За время пандемии в России COVID-19 диагностировали у 561 091 человека, из них 7790 скончались от заболевания, 313 963 выздоровели.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлла СамойловаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
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18 июня, 15:47
Недиман Непетрович
3000013
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