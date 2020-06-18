Росздравнадзор прокомментировал данные о смертности медиков с COVID-19

"Речь шла о данных, циркулирующих в сети интернет. В то же время каждый случай заболевания или гибели медицинского работника, заразившегося коронавирусом при исполнении служебных обязанностей, становится объектом внимания специальной комиссии, по ним проводится расследование", — отметили в пресс-службе.