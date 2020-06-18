Австрия снимет ограничения по COVID-19 для приезжающих из Испании

ВЕНА, 18 июн - РИА Новости. Власти Власти Австрии с 21 июня снимают все ограничения по COVID-19 для приезжающих из Испании , заявил в четверг глава МИД Австрии Александер Шалленберг

Австрия с 16 июня сняла ограничения из-за коронавируса для въезжающих из 31 европейской страны, за исключением Испании, Португалии, Швеции и Великобритании. С 21 июня и прибывающим из Испании больше не нужно будет предъявлять отрицательный тест на COVID-19 и соблюдать двухнедельный карантин.

"Я рад объявить сегодня, что мы с воскресенья отменяем связанные с коронавирусом ограничения и для Испании", - сказал Шалленберг на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой.

Австрия 14 апреля начала ослаблять ограничительные меры из-за коронавируса с шагом в две недели. С 29 мая разрешили открыться отелям, фитнес-центрам и прочим спортивным клубам, а также проводить мероприятия с участием до 100 человек. С 15 июня обязательное ношение масок отменили в магазинах, школах, ресторанах и отелях.