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Москва. Backstage
Это подкаст Москва. Backstage. Здесь мы говорим о том, как устроено коммунальное закулисье столицы. Разбираемся, какие службы обеспечивают жизнедеятельность города, и узнаем об интересных особенностях их работы.
https://ria.ru/20200618/1573121589.html
"Москва.Backstage". Перепланировка в квартире: мифы, ошибки и хитрости
Не всякий ремонт – перепланировка, но любая перепланировка грозит ремонтом. Затевая масштабные изменения в квартире, москвичи сталкиваются с сотнями вопросов: можно ли перенести дверь в ванную на пару сантиметров без согласования? Сколько будет стоить план перепланировки? И вообще, могут ли его не одобрить, когда материалы уже закуплены?
2020-06-18T14:00
москва. backstage
подкаст
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"Москва.Backstage". Перепланировка в квартире: мифы, ошибки и хитрости
Не всякий ремонт – перепланировка, но любая перепланировка грозит ремонтом. Затевая масштабные изменения в квартире, москвичи сталкиваются с сотнями вопросов: можно ли перенести дверь в ванную на пару сантиметров без согласования? Сколько будет стоить план перепланировки? И вообще, могут ли его не одобрить, когда материалы уже закуплены?
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573121818_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_d561556332f1243039a1d13370658bbf.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

"Москва.Backstage". Перепланировка в квартире: мифы, ошибки и хитрости

14:00 18.06.2020
424
Москва. Backstage
"Москва.Backstage". Перепланировка в квартире: мифы, ошибки и хитрости
Вчера, 14:00
Не всякий ремонт – перепланировка, но любая перепланировка грозит ремонтом. Затевая масштабные изменения в квартире, москвичи сталкиваются с сотнями вопросов: можно ли перенести дверь в ванную на пару сантиметров без согласования? Сколько будет стоить план перепланировки? И вообще, могут ли его не одобрить, когда материалы уже закуплены?
Чем перепланировка отличается от обычного ремонта? Как согласовать план квартиры своей мечты и при этом не нарушить целостность всего дома? Чем грозит вырубка дополнительного окна в стене? Можно ли сделать перепланировку без пакета разрешительных документов и что будет, если об этом узнают соседи?
На эти и другие вопросы отвечает Андрей Кусакин, начальник отдела координации предоставления госуслуги по перепланировке Мосжилинспекции.
Спойлер: ломать несущие стены все еще нельзя.
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Москва. BackstageПодкаст
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