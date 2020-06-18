"Москва.Backstage". Перепланировка в квартире: мифы, ошибки и хитрости

Чем перепланировка отличается от обычного ремонта? Как согласовать план квартиры своей мечты и при этом не нарушить целостность всего дома? Чем грозит вырубка дополнительного окна в стене? Можно ли сделать перепланировку без пакета разрешительных документов и что будет, если об этом узнают соседи?