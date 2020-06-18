https://ria.ru/20200618/1573121505.html
Российское посольство рассказало о вывозных рейсах из Армении
Посольство России в Армении сообщило в четверг о планируемых 23 и 24 июня вывозных рейсах в Калугу, Воронеж и Ростов-на-Дону, которые пройдут в условиях... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:44
2020-06-18T13:44
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здоровье - общество
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москва
ростов-на-дону
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1400x0_80_0_0_222d800ac70eeb9c609f25ed98713841.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ЕРЕВАН, 18 июн – РИА Новости.
Посольство России в Армении
сообщило в четверг о планируемых 23 и 24 июня вывозных рейсах в Калугу
, Воронеж
и Ростов-на-Дону
, которые пройдут в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением коронавируса
.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в РФ, вылет рейса… Ереван
– Калуга состоится 23 июня в 8:00 (7.00 мск)", - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook
.
Диппредставительство отмечает, что перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве
, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Калининградской областях и Мордовии.
По данным посольства, в тот же день в 16.00 по местному времени (15.00 мск) запланирован рейс Ереван – Воронеж для россиян - жителей Москвы, Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской, Брянской, Тульской, Калужской областей, Московской, Владимирской, Рязанской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Липецкой, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Калининградской областях и Мордовии,
В дипмиссии сообщили, что 24 июня в 10.00 (9.00 мск) предусмотрен перелет по маршруту Ереван – Ростов-на-Дону. Этим рейсом могут воспользоваться граждане РФ, проживающие в Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Астраханской областях, Адыгее, Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и Севастополе
.
"Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на Госуслугах", - отметили в посольстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.