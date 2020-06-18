Российское посольство рассказало о вывозных рейсах из Армении

Более пяти тысяч россиян вернулись на родину вывозными рейсами за неделю

Более пяти тысяч россиян вернулись на родину вывозными рейсами за неделю

По данным посольства, в тот же день в 16.00 по местному времени (15.00 мск) запланирован рейс Ереван – Воронеж для россиян - жителей Москвы, Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской, Брянской, Тульской, Калужской областей, Московской, Владимирской, Рязанской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Липецкой, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Калининградской областях и Мордовии,