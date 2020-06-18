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Российское посольство рассказало о вывозных рейсах из Армении
Посольство России в Армении сообщило в четверг о планируемых 23 и 24 июня вывозных рейсах в Калугу, Воронеж и Ростов-на-Дону, которые пройдут в условиях... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:44
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Российское посольство рассказало о вывозных рейсах из Армении

13:44 18.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 18 июн – РИА Новости. Посольство России в Армении сообщило в четверг о планируемых 23 и 24 июня вывозных рейсах в Калугу, Воронеж и Ростов-на-Дону, которые пройдут в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением коронавируса.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в РФ, вылет рейса… Ереван – Калуга состоится 23 июня в 8:00 (7.00 мск)", - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.
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Диппредставительство отмечает, что перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Калининградской областях и Мордовии.
По данным посольства, в тот же день в 16.00 по местному времени (15.00 мск) запланирован рейс Ереван – Воронеж для россиян - жителей Москвы, Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской, Брянской, Тульской, Калужской областей, Московской, Владимирской, Рязанской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Липецкой, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Калининградской областях и Мордовии,
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В дипмиссии сообщили, что 24 июня в 10.00 (9.00 мск) предусмотрен перелет по маршруту Ереван – Ростов-на-Дону. Этим рейсом могут воспользоваться граждане РФ, проживающие в Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Астраханской областях, Адыгее, Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и Севастополе.
"Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на Госуслугах", - отметили в посольстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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