В Омске закупили антисептик и маски для избирателей

© Фото : пресс-служба правительства Омской области В Омске закупили антисептик и маски для избирателей

ОМСК, 18 июн - РИА Новости. Избирательные участки начали работу в . Избирательные участки начали работу в Омской области , для безопасности избирателей и членов комиссии закупили антисептик и маски, рассказали РИА Новости в пресс-службе облправительства.

Общероссийское голосование за поправки в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. В Омской области в избирательных комиссиях уже принимают заявления о смене места голосования или желании сделать свой выбор на дому.

"Для безопасности избирателей и членов комиссий закуплены большие объемы средств защиты. В их числе – 60 тонн антисептика и полтора миллиона масок. Они начали поступать в пункты голосования", - отмечают в правительстве Омской области.

Также на избирательные участки поступили не меньше сотни коробок с антибактериальными ковриками, защитными экранами и одноразовыми халатами. Здесь же и медицинские маски, перчатки и дезинфицирующие средства. На каждый избирательный участок доставят полный комплекс средств защиты.

Исполнение рекомендаций Роспотребнадзора в ходе голосования в Омской области губернатор Александр Бурков поручил двум министерствам: региональный минпром вел переговоры с поставщиками, а минздрав занимался закупками.

Каждому участнику процесса выдадут одноразовую маску, перчатки и ручку. Во время голосования на избирательном участке обязательна социальная дистанция и измерение температуры.

"Столик стоит на расстоянии от члена комиссии. Зачем друг к другу приближаться? Взял ручку, разовую опять же. Показал на расстоянии паспорт. Взял бюллетень и проголосовал. В принципе все то же самое, как и на обычном голосовании, но с применением средств защиты", - считает председатель избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко.