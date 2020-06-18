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https://ria.ru/20200618/1573121254.html
За сутки в Бельгии выявили 104 случая заболевания COVID-19
Число выявленных заболевших коронавирусом за сутки в Бельгии составило 104 человека (против 89 накануне), всего с середины марта заболели 60 348 человек из... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, бельгия, в мире

За сутки в Бельгии выявили 104 случая заболевания COVID-19

13:41 18.06.2020
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© AP Photo / Francisco SecoПациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Число выявленных заболевших коронавирусом за сутки в Бельгии составило 104 человека (против 89 накануне), всего с середины марта заболели 60 348 человек из числа протестированных, сообщили в четверг в кризисном штабе минздрава страны.
Скончались 10 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус (накануне зафиксировали 13 смертей), общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 683.
Сообщается, что госпитализированы 19 пациентов с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 60 (67 – накануне), выписались 40 выздоровевших.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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