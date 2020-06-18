https://ria.ru/20200618/1573121254.html
За сутки в Бельгии выявили 104 случая заболевания COVID-19
Число выявленных заболевших коронавирусом за сутки в Бельгии составило 104 человека (против 89 накануне), всего с середины марта заболели 60 348 человек из... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:41
2020-06-18T13:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
бельгия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572179989_0:137:3072:1865_1400x0_80_0_0_15321e60864262935b70ced974788d78.jpg
https://ria.ru/20200617/1573078971.html
бельгия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572179989_0:137:3072:1865_1400x0_80_0_0_15321e60864262935b70ced974788d78.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572179989_202:0:2933:2048_1400x0_80_0_0_f2650c3ffd791ad3e9bf70cd61cdec12.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572179989_825:100:2773:2048_1400x0_80_0_0_655eecd2383f87af6300553e47e73b3b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, бельгия, в мире
БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости.
Число выявленных заболевших коронавирусом
за сутки в Бельгии
составило 104 человека (против 89 накануне), всего с середины марта заболели 60 348 человек из числа протестированных, сообщили в четверг в кризисном штабе минздрава страны.
Скончались 10 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус (накануне зафиксировали 13 смертей), общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 683.
Сообщается, что госпитализированы 19 пациентов с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 60 (67 – накануне), выписались 40 выздоровевших.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.