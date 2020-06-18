На Кубани перестанут требовать от приезжающих справки о коронавирусе

КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Власти на Кубани перестанут требовать справки об отсутствии коронавируса от приезжающих, но при этом обязательное измерение у них температуры сохраняется, объявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Во вторник губернатор Кубани объявил об ослаблении контроля для въезжающих в Краснодарский край туристов с 21 июня. Власти Кубани в четверг объявили о снятии в регионе режима карантина, сообщив о снятии ряда других ограничительных мер. В частности, обязательная обсервация сохраняется только для прибывших из-за границы.
"Решение принято. Мы не требуем справки (об отсутствии коронавируса – ред.) в аэропортах, на всех вокзалах у всех приезжающих. Требование принципиальное – температура у всех должна измеряться", - объявил Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба Кондратьев, трансляция которого в эти минуты ведется на его канале в YouTube.
Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С 12 апреля режим карантина был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 21 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики.
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