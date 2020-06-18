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На Кубани перестанут требовать от приезжающих справки о коронавирусе
Власти на Кубани перестанут требовать справки об отсутствии коронавируса от приезжающих, но при этом обязательное измерение у них температуры сохраняется,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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вениамин кондратьев
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вениамин кондратьев, краснодарский край, общество

На Кубани перестанут требовать от приезжающих справки о коронавирусе

13:39 18.06.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкСотрудницы в лаборатории
Сотрудницы в лаборатории
© Пресс-служба мэрии Москвы
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Сотрудницы в лаборатории. Архивное фото
КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Власти на Кубани перестанут требовать справки об отсутствии коронавируса от приезжающих, но при этом обязательное измерение у них температуры сохраняется, объявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Во вторник губернатор Кубани объявил об ослаблении контроля для въезжающих в Краснодарский край туристов с 21 июня. Власти Кубани в четверг объявили о снятии в регионе режима карантина, сообщив о снятии ряда других ограничительных мер. В частности, обязательная обсервация сохраняется только для прибывших из-за границы.
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"Решение принято. Мы не требуем справки (об отсутствии коронавируса – ред.) в аэропортах, на всех вокзалах у всех приезжающих. Требование принципиальное – температура у всех должна измеряться", - объявил Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба Кондратьев, трансляция которого в эти минуты ведется на его канале в YouTube.
Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С 12 апреля режим карантина был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 21 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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