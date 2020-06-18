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Распространение нового коронавируса
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В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 23 080
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 320, до 23 080, всего с начала пандемии умерли 1473 человека, сообщил телеканал... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, румыния, в мире

В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 23 080

13:38 18.06.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 320, до 23 080, всего с начала пандемии умерли 1473 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 22 760 случаях заражения, 1451 из которых стал летальным.
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"На сегодня в Румынии подтверждены 23 080 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1473 человека, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 16,3 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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