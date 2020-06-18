В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 23 080

Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния. Архивное фото

Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния

© AP Photo / Vadim Ghirda Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния

КИШИНЕВ, 18 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Румынии за сутки выросло на 320, до 23 080, всего с начала пандемии умерли 1473 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Ранее власти страны сообщали о 22 760 случаях заражения, 1451 из которых стал летальным.

"На сегодня в Румынии подтверждены 23 080 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1473 человека, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.

При этом власти отмечают, что более 16,3 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.

В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.