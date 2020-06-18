Президент Азербайджана не сможет присутствовать на параде Победы в Москве

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе беседы заявил, что в связи с продлением карантинного режима в стране (до 1 июля – ред.) он не сможет принять участие на параде Победы в Москве, выразил сожаление по этому поводу. Азербайджан на этом мероприятии представит министр обороны и 75 военнослужащих армии республики", - сообщила пресс-служба Алиева.