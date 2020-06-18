Президент Азербайджана не сможет присутствовать на параде Победы в Москве

БАКУ, 18 июн – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за карантинного режима в стране, республику представит делегация, возглавляемая министром обороны, сообщает пресс-служба Алиева.
Президенты Азербайджана и РФ Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили в четверг по телефону двусторонние отношения и ситуацию с пандемией коронавируса.
"Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе беседы заявил, что в связи с продлением карантинного режима в стране (до 1 июля – ред.) он не сможет принять участие на параде Победы в Москве, выразил сожаление по этому поводу. Азербайджан на этом мероприятии представит министр обороны и 75 военнослужащих армии республики", - сообщила пресс-служба Алиева.
Президент России Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
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