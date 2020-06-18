В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 466

ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 466, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе минздрава ЛНР.
По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 6 июня в республике были выявлены 429 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти девяти человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей.
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 18 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 466", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что 17 июня выявлено шесть новых случая заболевания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.